-ASSANGE, HUKUK EKİBİNİ DEĞİŞTİRDİ LONDRA (A.A) - 12.07.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iade kararını temyize götürdüğü dava süreci, Londra'daki Yüksek Mahkemede başladı. Mahkemeye gelişinde saçlarını kestirdiği ve gözlük taktığı görülen Assange, geçen Şubat ayında İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesinin verdiği İsveç'e iade kararını temyize götürüyor. Hukuk ekibini değiştiren Assange'ı, avukat Gareth Peirce ile Avrupa insan hakları hukuku uzmanı avukat Ben Emmerson savunuyor. Yarın da sürmesi beklenen temyiz duruşmasında Assange'ın avukatları, müvekkillerinin İsveç'e iadesinin insan haklarına aykırı olduğunu savunuyor. Ayrıca, Assange hakkında çıkarılan Avrupa genelindeki tutuklama emrinin geçerliliği sorgulanıyor. İki yargıcın baktığı duruşmanın ardından kararın hemen açıklanmayabileceği, kararın çıkmasının birkaç günü ya da haftayı bulabileceği belirtiliyor. Assange'ın temyiz duruşmasını kaybetmesi durumunda kararı, İngiltere'de bir üst mahkeme olan "Supreme Court"a götürmesi bekleniyor. Geçen Şubat ayında Woolwich Ceza Mahkemesinde yargıç Howard Riddle, Assange'ın iadesinin insan haklarına aykırı olmadığına ve İsveç'e gönderilirse bu ülkede adil yargılanabileceğine hükmetmişti. Wikileaks'in kurucusu, İsveç tarafından geçen yıl Ağustos ayında bu ülkeye yaptığı seyahatte iki kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Assange kendi yöneltilen suçlamaların ve verilen iade kararının Wikileaks'in yayımladığı gizli belgeler nedeniyle "siyasi" olduğunu savunuyor ve iade kararını gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) kadar götüreceğini ifade ediyor. Julian Assange ayrıca, İsveç'e iade edilmesi durumunda ABD'ye gönderilme ihtimalinden korkuyor. 40 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange geçen yıl Aralık ayında, İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasıyla Londra'da gözaltına alınmış ve dokuz gün gözaltında tutulduktan sonra kefaletle şartlı tahliye edilmişti. Assange, 16 Aralık 2010'dan bu yana bağımsız gazeteciliği savunan Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalıyor. Ayak bileğine, kaçmaması için elektronik kelepçe takılan, ayrıca her gün karakola giderek bildirimde bulunan Assange, günün belli saatlerinde sokağa çıkabiliyor. Wikileaks'in kurucusu, geçen hafta sonu arkadaşlarının ve destekçilerinin katıldığı bir doğum günü partisiyle 40 yaşına girdi.