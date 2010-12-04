Assange: Hayatta kalmamız size bağlı

T24- WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz gazetesi The Guardian'ın internet sitesinde gelen soruları canlı olarak yanıtladı.





Wikileaks’ın ABD dökümanlarının yayınlanmasında ortaklık yaptığı beş yayın organından biri olan İngiliz Guardian gazetesi, intenet sitesinde canlı olarak Assange’ın gelen soruları cevaplayacağını duyurdu.

İngiltere saati ile 13.00’de (TSİ 15.00) başlayacağı duyurulan soru cevap uygulaması, ilk dakikalarda sitenin yoğunluk nedeniyle çökmesi nedeniyle yapıladı.

Sayfa açılmaya çalışılında 'ulaşılamıyor' uyarısı ile karşılaşan okuyucular, sonraki dakikalarda dakikalarda başında yaşanan teknik sorunların giderilmeye çalışıldığı notu yer alan ilk sayfaya yönlendirdi.

Yaklaşık yarım saat daha açık kalan sayfadaki okur görüşleri bölümü, editörlerin soruları Assange'a iletileceği notunun eşliğinde yeni sorulara kapatıldı. Site, yaklaşık yarım saat sonra Assange'dan gelen cevapları yayınlamaya başladı.

İşte gelen sorular ve Assange'ın cevapları:





Avusturalya pasaportu taşıyorsunuz. Ülkenize geri dönmeyi düşünüyor musunuz yoksa bu Avusturalyalı diplomat ve polisin sizi tutuklama olasılığı nedeniyle şu an için söz konusu değil mi?

Ben bir Avusturalya vatandaşıyım ve ülkemi çok özledim. Ancak geçtiğimiz haftalarda Başbakan Julia Gillard ve Genelkurmay Başkanı sadece benim dönüşümü imkansız kılmadı aynı zamanda ABD hükümetine benim ve arkadaşlarımın tutuklanmasına yardım edeceklerini de açıkladılar. Bunun bir Avusturalya vatandaşı için ne anlama geldiği açık.

Dünya’da yaşananları nasıl değiştirdiğnizi düşünüyorsunuz? Tüm dikkatler sizin üzerinizdeyken, bu bilgileri size sağlayan köstebek de övülmeyi haketmiyor mu?

Eğer Pentagon’un iddia ettiği gibi sızıntıların arkasındaki isim genç asker Bradley Manning ise o zaman o bir kahramandır.

Tehlikede olacağını düşündüğünüz kişilerin isimlerini sansürlemeyi düşünüyor musunuz?



Wikileaks dört yıldır yayında. Bu süre içinde aktivitelerimiz sonucunda tek bir kişi bile zarar görmedi. Şu durumda her hangi bir değişiklik beklemiyoruz.

ABD hükümeti sizin gazeteci olup olmadığınız sorguluyor. Siz gazeteci misiniz? Başkalarını ahatsız edebilecek bilgilere ulaştığınız sürece gazeteci olup olmamanız fark eder mi?



Kurgusal olmayan ilk kitabımı yazdığımda 25 yaşındaydım. O zamandan beri gazeteler, TV ve internette çalışıyorum. Gazeteci olup olmadığımı tartışmanın bir önemi yok. Halen diğer gazetecileri yönlendiren araştırmalar yapmak benim asıl görevim.

UFO’lar ya da dünya dışı varlıklarla ilgili belgeler var mı?

Bize UFOlar hakkında pek çok email geliyor. Ancak bu mailler iki konudaki yayın ilkelerimize uymuyor;

1- İlk ağızdan yazılma

2- Orjinal olma

Yayınlananlar arasında UFO’lara referans veren belge yok.

Dünyada bu kadar etki uyandırmayı bekliyor muydunuz? Güvenliğinizden endişe ediyor musunuz?

Her zaman WikiLeaks’in küresel bir rol sergilediğine inanıyorum ve 2007’de Kenya’daki seçim sonuçlarının değiştirilmesinden bu yana bunu yaptığı açık. Hala planlarımızın biraz gerisinde olduğumuzu düşünüyoruz ve yapacak daha çok şey var. Yaşamlarımıza yönelik tehditler kamuoyunun da konusudur. Süper Güç’le pazarlık edecek güce ulaşacak oranda tedbirli davranıyoruz.

XXX gibi kimlikleri sansürlemenizi nasıl açıklıyorsunuz? Bazı belgelerin de sadece belirli bölümleri yayınlandı. Bu kadar önemli kararları kim veriyor yoksa ABD hükümeti mi?

Haberlere konu olan belgeler bizim basın ortaklarımız ve kendimiz tarafından açıklanıyor. Haberler, onları hazırlayan gazeteciler tarafından redakte ediliyor. Basına hazırlanan bu haberler de en azından bir editör tarafından, sürecin doğru işleyip işlemediğinden emin olmak için bir kez daha gözden geçiriliyor.

Kanada Başbakanı’nın danışmanlarından Tom Flanagan geçtiğimiz günlerde “bence Assange’e suikast düzenlenmeli... Eğer Assange ortadan kaybolursa hiç de mutsuz olmayacağım” dedi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

Flanagan ve diğerlerinin verdiği bu tür demeçler cinayete azmettirme olarak değerlendirilmeli.







Batılı hükümetlerin WikiLeaks’e saldırarak ahlaki temellerini kaybettiğini düşünüyor musunuz? Bunu yaparken batılı hükümetlerin dayandığı bir ahlaki temel olduğunu düşünüyor musunuz?

Batı gücünü borçlar, iş anlaşmaları, hissessahipleri ve bankaların oluşturduğu bir ağdan alıyor. Böyle bir çevrede ‘özgür’ olmaktan bahsetmek kolay çünkü poltika değişimleri çok nadir olarak temeldeki bu olguların değişmesine neden olur. Mesela kuşlar hakkında konuşmak serbesttir ama gücü elinde tutanlara yönelik konular değil. Çin gibi ülkelerse açık açık sansür uyguluyorlar çünkü orada konuşmak hala bir güç demek. Sansürü her zaman konuşma özgürlüğünün potansiyel gücünü gösteren bir işaret olarak ele almalıyız.



Eğer elinizdeki materyal kaybolursa bu herşeyin sonu mu olur?

Arşivimize dünya üzerinden 100 binden fazla kişi ulaşabiliyor. Yani eğer bizim başımıza bir şey gelse de arşivdeki önemli bilgiler açıklanacaktır. Bunun da ötesinde arşivimiz bireden fazla haber merkezininde elinde bulunuyor. Tarih kazanacaktır. Dünya daha iyi bir yer olacak. Biz hayatta kalacak mıyız? Bu size bağlı.