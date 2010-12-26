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Dünya

ASSANGE HAYATINI YAZACAK LONDRA (A.A)

26 Aralık 2010 19:31

-ASSANGE HAYATINI YAZACAK LONDRA (A.A) - 26.12.2010 - Amerikan gizli belgelerini yayımlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, otobiyografi kitabı için 1.5 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi. Assange, Sunday Times'a yaptığı açıklamada, bu miktarın cinsel taciz suçlamalarına karşı kendini savunmasına yardım edeceğini belirterek, "Bu kitabı yazmak istemiyorum ancak bunu yapmam gerekiyor" dedi.  Adli masraflar için 200 bin sterlin harcadığını, kendini savunmak ve Wikileaks'i ayakta tutmak için buna mecbur olduğunu söyleyen Assange, Amerikalı yayıncı Alfred A.Knopf ile 800 bin dolar ve İngiliz yayınevi Canongate ile de 500 bin dolara anlaştığını kaydetti. Bir yandan İsveç, İngiltere'de şartlı tahliye imkanından yararlanmakta olan Assange'ı hakkındaki cinsel taciz suçlamasından dolayı istiyor, diğer yandan da ABD, gizli belgeleri yayımladığı için hakkında tahkikat planlıyor.

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