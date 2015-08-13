Assange hakkındaki cinsel taciz davası zaman aşımına uğruyor: Hayal kırıklığı yaşadım

WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te cinsel taciz suçlamasıyla açılan üç ayrı dava bir hafta içerisinde zaman aşımına uğrayacak. İsveçli savcıların kendisini dinlemeye yanaşmadığnı iddia eden Assange, davanın zaman aşımına uğramasında hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, İsveç'te taciz suçlamasıyla açılan 3 ayrı davanın Assange'ın ifadesinin aradan geçen 5 yıl içerisinde alınamaması nedeniyle 13, 14 ve 18 Ağustos'ta zaman aşımına uğrayacağı belirtildi.

İsveç savcılarının, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ifadesini İngiltere'nin başkenti Londra'da almayı teklif ettiği ancak Ekvador hükümetinin bu talebe olumlu yanıt vermediği ifade edildi.

Cinsel taciz davasının zaman aşımına uğraması nedeniyle açıklama yapan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İsveçli savcıların ifadesini almaya yanaşmadığını ileri sürdü. Assange, davanın bu şekilde zaman aşımına uğramasından hayak kırıklığı yaşadığını da söyledi.

Assange hakkında taciz suçlamasında bulunan İsveçli kadının avukatı Claes Borgström, davanın zaman aşımına uğrayacak olmasından dolayı müvekilinin biraz hayal kırıklığına uğradığını ancak 5 yıllık zaman zarfında çok yıprandığı için de bir yandan da davanın düşmesinden dolayı rahatladığını ifade etti.

İsveç'te cinsel taciz suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Julian Assange, İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilmekten endişe ettiği için 19 Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

İngiltere hakkında İsveç'e iade kararı bulunan Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarak başka bir ülkeye gitmesine izin vermiyor.

Ekvador Julian Assange'a siyasi sığınma hakkı vermişti.