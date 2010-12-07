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Dünya

ASSANGE GÖZALTINDA, YAYINA DEVAM LONDRA (A.A)

07 Aralık 2010 15:23

-ASSANGE GÖZALTINDA, YAYINA DEVAM LONDRA (A.A) - 07.12.2010 - Wikileaks'in sözcüsü, sitenin kurucusu Julian Assange'ın gözaltına alınmasının, grubu durdurmayacağını söyledi.  Sözcü Kristinn Hrafnsson, "basın özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendirdiği Assange'ın gözaltına alınmasının grubun faaliyetlerini durdurmayacağını kaydetti.  İngiltere polisi, WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın gözaltına alındığını bildirmişti. Kristinn Hrafnsson gözaltına alınmadan önce Assange'ın zihinsel olarak ne durumda olduğu konusunda yorum yapmadı, ancak son 24 saat içinde kendisi ile temas halinde olduğunu söyledi. İsveç, sızan gizli ABD diplomatik yazışmalarını sitesinde yayımlamayı sürdüren Avustralyalı 39 yaşındaki Assange hakkında, ağustos ayında İsveç'e yaptığı ziyaret sırasında 2 İsveçli kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

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