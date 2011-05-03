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Dünya

Assange: Facebook en korkunç casusluk aracı

WikiLeaks kurucusu Assange, Facebook ve Google'ı CIA'ye çalışmakla suçladı.

03 Mayıs 2011 03:00

T24 - WikiLeaks kurucusu Assange, Facebook ve Google'ı CIA'ye çalışmakla suçladı.


ABD’nin diplomatik belgelerini kamuoyuna sızdırarak pek çok başkentte infial yaratan WikiLeaks sitesi kurucusu Julian Assange, Facebook, Google, Yahoo! gibi dev Amerikan internet firmalarının ABD istihbaratıyla entegre çalıştığını iddia etti. Assange Facebook için “dünyanın en korkutucu casusluk makinesi” ifadelerini kullandı.

İngilizce yayın yapan Russia Today kanalına konuşan Assange, Facebook’un insanlar hakkında detaylı bilgilerin derlendiği en büyük veritabanı olduğunu söyledi. Assange, RT’den Laura Emmett’a şunları anlattı:

“(Facebook) insanların isimleri, adresleri, ilişkileri, konumları birbirleriyle iletişimleri, akrabaları dahil tüm kişisel bilgilerin olduğu, dünyanın en büyük veritabanı. Hepsi de ABD’de toplanıyor ve Amerikan istihbaratının erişiminde. Facebook, Google ve Yahoo!, hepsinin ABD istihbaratı için entegre arabirimleri var. Siz Facebook’a bir arkadaş eklediğinizde bu arabirim ABD haberalma teşkilatı için bedava iş yapıyor, kaydınız otomatik güncelleniyor.”

Bu web sitelerinin hükümetçe yönetilmediğini söyleyen Assange, ancak istihbarat camiasının bunlar üzerinde yasal ve siyasi baskı oluşturma gereçlerine sahip olduğunu savundu.


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