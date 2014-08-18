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Dünya

Assange Ekvador Elçiliği'nden ayrılacak

Ekvador Büyükelçiliği'nde sağlık durumuyla ilgili basın açıklaması yapan Assange, yakında buradan ayrılacağını söyledi

18 Ağustos 2014 16:25

İki yılı aşkın süredir Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden dışarı çıkamayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, sağlık sorunları nedeniyle sığındığı Elçilik binasından ayrılacağını açıkladı.

2010'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerini WikiLeaks adlı internet sitesinde yayımlayarak adını duyuran 43 yaşındaki Julian Assange, sağlık sorunları yaşıyor.

Ekvador Büyükelçiliği'nde sağlık durumuyla ilgili basın açıklaması yapan Assange, yakında buradan ayrılacağını söyledi. Assange sağlık sorunlarının ne olduğuyla ilgili detay vermedi ancak soruları, "2 sene boyunca kapalı bir alanda direkt güneş ışığı almayan herkes hasta olabilir" diye cevapladı.

Assange'ın ne zaman ve ne şekilde binayı terk edeceği belli değil.

Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, 2010'da ABD'li diplomatların gizli yazışmalarından oluşan yüzlerce belgeyi ifşa etmiş, Haziran 2012'deki seyahati sırasında da Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Avustralya vatandaşı Assange'ın Ekvador'a siyasi iltica talebi de kabul edilmişti. İadesine ilişkin yasal süreç devam ediyor. Assange hakkında ayrıca İsveçli iki kadına yönelik tecavüz suçlaması da var ancak Assange bunu reddediyor. İsveç de Assange'ı yargılamak istiyor.

Assange, 2013'te Reuters'e verdiği röportajda, ABD'de yargılanmaktan korktuğu için tecavüz suçundan aklansa da Londra'daki elçiliği terk etmeyeceğini söylemişti. Assange, Londra polisi tarafından tutuklanacağı endişesiyle büyükelçiliği terkedip hastaneye gidemiyordu.

 

Kaynak: Reuters

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