Assange Ekvador büyükelçiliğinden ayrılıyor



Julian Assange, kararının ayrıntıları ve zamanlaması konusunda ayrıntı vermedi. Assange, basın toplantısında sağlık şartlarından ötürü büyükelçiliği terk edeceği yolundaki iddiaları ise yalanladı. İddialar, başta Sky News olmak üzere Murdoch Grubu'na ait medya organlarında yer almıştı. Assange'da kalp ve akciğer rahatsızlığı ile yüksek tansiyon saptandığı ileri sürülmüştü.

Julian Assange, Büyükelçilik binasından çıkması halinde tutuklanacak ve İsveç'e iade edilecek. 2012 Haziran ayından bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunan Assange, ABD'ye gönderilme endişesiyle İsveç'e iade edilmek istemiyor.

Cinsel taciz iddiasıyla suçlanan ve İngiliz mahkemesi tarafından İsveç'e iadesi onanan Julian Assange, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için Londra polisi tarafından tutuklanacağı gerekçesiyle Ekvador Büyükelçiliği'nden ayrılamıyor.

Assange hakkındaki suçlamaları siyasi komplo olarak niteliyor. Julian Assange'ın kuruculuğunu yaptığı Wikileaks platformu, ABD'ye ait binlerce gizli belgeyi yayınlamıştı.