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Dünya

ASSANGE: CASUSLUK KESİNLEŞİRSE OBAMA İSTİFA ETMELİ MADRİD (A.A)

06 Aralık 2010 14:20

-ASSANGE: CASUSLUK KESİNLEŞİRSE OBAMA İSTİFA ETMELİ MADRİD (A.A) - 06.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Amerikalı diplomatların BM çalışanları hakkında casusluk yaptığının kesinleşmesi halinde ABD Başkanı Barack Obama'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Julian Assange, İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, ''ABD'nin güvenilir bir ülke olarak algılanması için, bu emirden haberdar olan ve onay veren komuta zincirinin tamamı istifa etmeli. Bu noktada emir önemli, çünkü Başkanın onayına sunulmuş olmalı'' ifadesini kullandı. Assange ayrıca, ''Obama bu kanunsuz emir hakkında ne bildiğini söylemeli. Bunu yanıtlamayı reddederse ya da niye böyle davrandığına ilişkin bir kanıt olup olmadığını söylemeyi reddederse istifa etmeli'' dedi.

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