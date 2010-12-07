-ASSANGE BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK LONDRA (A.A) - 07.12.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da gözaltına alınan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın bugün Westminster Mahkemesine çıkarılması bekleniyor. İngiliz basını, Assange'ın TSİ 11.30 sırasında Londra'daki bir polis merkezine kendi isteğiyle gittiğini, burada gözaltına alındığını ve birkaç saat içerisinde Londra'daki Westminster Mahkemesine çıkarılmasının beklendiğini bildiriyor. Assange'ın polis merkezine geleceğini ve saatini önceden bildirdiği kaydediliyor. İsveç, tecavüzle suçlanan Assange için Avrupa çapında tutuklama emri çıkartmıştı. İngiliz polisi dün akşam, İsveçli yetkililerden ellerine tutuklama emrinin ulaştığı konusunda Assange'ın avukatı Mark Stephens'ı bilgilendirdi. Stephens müvekkilinin, hakkındaki suçlamaların ne olduğunu bilmek istediğini ve adını temize çıkarmak istediğini söyledi. İngiliz basını, Assange'ın İngiltere'de olduğunun bilindiğini ve bu hafta gözaltına alınabileceğini bildiriyordu. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Mark Stephens, İsveç'te müvekkili aleyhinde yürütülen cinsel taciz soruşturmasının "siyasi içerikli" olduğunu savunarak, bu iddialara karşı mücadele vereceklerini söylemişti. Assange, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını reddediyor. Wikileaks'in son olarak ABD Dışişleri Bakanlığının yazışmalarıyla ilgili yayımladığı belgeler tepkilere neden oldu. ABD ve İngiltere gibi ülkeler bu belgelerin yayımlanmasının, ülkelerin güvenliği açısından tehlike teşkil ettiğini bildirmişti.