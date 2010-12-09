-ASSANGE BATI AVRUPA'NIN EN BÜYÜK CEZAEVİNDE LONDRA (A.A) - 08.12.2010 - Aslı Aral - İngiliz mahkemesinin, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılmasını reddetmesinin ardından Assange, Batı Avrupa'nın en büyük cezaevlerinden biri olan Wandsworth Cezaevinde tutuluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın güney batısında bulunan Wandsworth Cezaevi 1, 665 kişi kapasiteli. Ülkenin en büyük cezaevi Wandsworth, epey eski bir binaya sahip. 1851 yılında yapılan ve 1989 yılından bu yana çeşitli bölümleri yenilenen cezaevinde, 1878 ile 1961 yılları arasında 135 kişi idam edilmiş. Cezaevinde, aralarında İrlandalı yazar ve şair Oscar Wilde, 1950'li ve 60'lı yılların organize suç çetesi liderlerinden Ronnie Kay, İngiliz basınının 1970 ve 80'li yıllarda "İngiltere'nin en vahşi mahkumu" unvanını taktığı Charles Bronson'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kalmış. Oscar Wilde (1854-1900) o dönemde suç kabul edilen cinsel tercihi dolayısıyla mahkum olmuş ve cezasının bir kısmını Wandsworth hapishanesinde çekmişti. Filmlerdeki cezaevi mekanlarına ilham kaynağı ve şarkılara da konu olan Wandsworth hapishanesi, genellikle ağır suçluların yattığı bir hapishane olma özelliği taşıyor. Yayımladığı gizli belgelerle son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini çeken Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın 14 Aralıka kadar Wandsworth Cezaevinde tutulması bekleniyor. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi dün, Assange'in kefaletle serbest bırakılmasını reddetmiş ve gözaltı durumunun devamına karar vermişti. Gelecek haftaki duruşmada, Assange'ın İsveç'e iadesi konusunun görüşülmesi bekleniyor. Assange İsveç'te iki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla suçlanıyor. -WIKILEAKS VISA VE MASTERCARD'A DAVA AÇIYOR Wikileaks, kredi kartı üzerinden yapılan bağışları siyasal nedenlerle engelledikleri gerekçesiyle Visa ve Mastercard'a karşı dava açıyor. BBC'nin haberine göre, Wikileaks'a bağlı iletişim teknolojileri firması Datacell tarafından yapılan açıklamada, bağışların kendilerine aktarılması için derhal harekete geçileceği belirtildi. İzlanda merkezli Datacell'in Genel Müdürü Andreas Fink, açıklamasında, "Sadece işlerini yapsınlar, söz konusu paraları gereği gibi havale etsinler" dedi. Visa Europe, Wikileaks hakkındaki araştırmalarından ötürü, firmaya ödemeleri dün durdurduğunu, bu sitenin Visa'nın kurallarını ihlal edip etmediğinin anlaşılmasına yönelik araştırma başlattıklarını açıklamıştı. Mastercard ise, belirli bir süre için Wikileaks'a ödemeleri askıya aldıklarını bildirmişti.