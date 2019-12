'Assange adam kullanmayı çok sever'

T24

"Assange'ın gerçek yüzü"



"En başından beri beni dışladı"

Julian Assange, "The Young Turks" isimli blogun kurucusu ve sitede yayınlanan online talk show'un hem yapımcısı hem de sunucusu olan Cenk Uygur'un sorularını yanıtlamıştı.WikiLeaks deyince akla Jullian Assange gelse de olayların başlangıcından beri olay adamı destekleyen bir isim daha bulunuyor: Daniel Domscheitt-Berg.Alman teknoloji uzmanı ve eski Hacker Daniel Domscheitt-Berg, Assange ile nasıl tanıştığını ve onun gerçekte nasıl biri olduğunu yazdığı kitapla anlattı.Haber 7'nin teknoloji sitesi ShiftDelete.Net'e dayandırarak yaptığı habere göre, eski hacker'ın kitabına göre ikili bir bilgisayar konferasında tanışıp fikirlerini birbirleriyle paylaşmış. Bu ilk buluşmadan sonra ikisi de farklı iş yerlerinde çalışan iki teknoloji uzmanı birlikte çalışma kararı almış.Assange'ın güçlü kişiliğinden çok etkilendiğini söyleyen Domscheitt-Berg, o dönemlerde fazla parası olmayan bay WikiLeaks'in çok hırslı biri olduğunu ve tek istediğinin dünyayı değiştirmek olduğunu belirtiyor.Kısa sürede bir usta çırak ilişkisine dönüşen iş ortaklığı bir süre sonra kendini tarikat lideri ve mürhid anlayışına bırakmış. Olay adam Assange'a her türlü desteği verdiğini söyleyen Daniel Domscheitt-Berg zamanla Assange'ın gerçek yüzüyle karşılaşmış.Assange'ın bencil ve sadece kendini düşünen biri olduğunu anlatan eski hacker, olay adamın ellerinde üç çikolota varsa ikisini yiyip sadece tekini başkalarına bıraktığını belirtiyor.Birilerinin kendine bir şeyler ısmarlamasını çok seven Assange zamanla bu özelliğini kullanan insanlarla tanışmaya başlamış. Parasız gezen Assange zamanla şık restoranlarda yemek yemeye, lüks yerlerden giyinmeye başlamış.WikiLeaks'in iki numaralı ismi Assange'ın bu süreçten sonra bir anda değiştiğini ve sitesi için gizli bilgilere ulaşmaya başladığını söylüyor. En başından itibaren birlikte çalıştığı Assange'ın ilk WikiLeaks basın toplantısında kendini dışladığını söyleyen Daniel Domscheitt-Berg zamanla tüm emeklerinin hiçe sayıldığını iddia etti.WikiLeaks'in iki numaralı isminin en büyük iddiası ise Assange'ın karanlık ve gizli dostlarının olduğu konusunda. Assange'ın zamanla çok güçlendiğini söyleyen Domscheitt-Berg, Bay WikiLeaks'in egoist kişiliğinin ve güç arayışının gizli güçler tarafından kullanıldığını açıkladı.