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Dünya

ASSANGE: ''ABD'YE İADE EDERLERSE ÖLDÜRÜLÜRÜM'' ANKARA (A.A)

24 Aralık 2010 13:16

-ASSANGE: ''ABD'YE İADE EDERLERSE ÖLDÜRÜLÜRÜM'' ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - Amerikan gizli belgelerini yayımlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade edilmesi durumunda bir Amerikan cezaevinde öldürülmesinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu söyledi. The Guardian gazetesine açıklamada bulunan Assange, ABD Başkanlarından John F. Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald'ı öldüren Jack Ruby örneğini verdi. Bir yandan İsveç, İngiltere'de şartlı tahliye imkanından yararlanmakta olan Assange'ı hakkındaki cinsel taciz suçlamasından dolayı istiyor, diğer yandan da ABD, gizli belgeleri yayımladığı için hakkında tahkikat planlıyor.

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