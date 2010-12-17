-ASSANGE ABD'YE GÖNDERİLMEKTEN ENDİŞELİ LONDRA (A.A) - 17.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange kefaletle serbest bırakılmasının ardından bazı İngiliz yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, ABD'ye gönderilmekten endişe ettiğini belirtti. Assange "Channel 4" habere yaptığı açıklamada, yeniden gözaltına alınarak, ABD'ye gönderilmesi konusunda yeni girişimler olabileceğini söyledi. "Amerikalı avukatlarımdan birinden, bir jüri soruşturması çerçevesinde ABD'nin casusluk yaptığım suçlamasında bulunabileceği duyumunu aldık" diyen Assange, İsveç'e iadesi konusunun da ABD'ye gönderilme ihtimalini güçlendirebileceğini belirtti. Wikileaks'in kurucusu İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada da İsveç'te hakkında ortaya atılan tecavüz iddialarını reddederek, "bir karalama kampanyasının hedefinde olduğunu" söyledi. Assange, "Arkasında tam olarak kimin durduğunu bilmiyoruz ama kanımca hem şahsi, hem ulusal hem de uluslararası boyutta farklı çıkar odaklarının ön ayak olduğu bir karalama kampanyası söz konusu" diye konuştu. Julian Assange ayrıca, "Şimdi dümenin başındayım" diyerek, Wikileaks'te yayımlanan belge sayısının artacağını ve daha hızlı çalışacaklarını kaydetti. İngiliz Yüksek Mahkemesi dün Assange'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Dün akşam serbest bırakılan Assange'ın İsveç'e iadesi konusunun görüşüleceği hukuk süreci 11 Ocak 2011'de başlayacak. Assange bu tarihe kadar İngiltere'nin doğusunda Suffolk'daki bir evde kalacak, ayak bileğine elektronik kelepçe takılacak ve sadece belli saatlerde dışarı çıkabilecek. İsveç Assange'ı, iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini istiyor.