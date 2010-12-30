-ASSANGE ABD CASUSLARINI AÇIKLAYACAK ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, çeşitli ülkelerde resmi görevlerde bulundukları sırada ABD hesabına casusluk yapan kişilerin isimlerini açıklayacağını söyledi. Katar'da yayın yapan El Cezire televizyon kanalının "Bile Hudut" (Sınırsız) programına katılan Assange, kendi ülkelerinde resmi görevlerde bulunan bazı kişilerin, ülkeleri hakkında ABD'ye bilgi vererek casusluk yapmalarını ''hainlik'' olarak nitelendirdi. Assange, casusların tüm dünyada bulunduğunu belirterek, bu kişilerin günlük olarak ülkeleri hakkında ABD'ye bilgi aktardıklarını öne sürdü. Assange, Arap ülkelerinde önemli görevlerde bulunan birçok kişinin ABD büyükelçiliği veya konsolosluğuyla bağlantıya geçerek, ülkeleri hakkında bilgi verdiklerini iddia ederek, "Bu kişiler ABD'ye bilgi vererek ülkelerine ihanet etti" dedi. Ortadoğu ülkelerindeki para akışı, askeri yapılanma ile Körfez bölgesindeki terörle mücadele ve petrol yataklarıyla ilgili ellerinde belgeler olduğunu ve zamanı geldiğinde bunları açıklayabileceklerini belirten Assange, ''Wikileaks belgelerinde bahsi geçen casusların, öldürülmeyeceğinden emin oldukları zaman adlarını açıklayacaklarını'' sözlerine ekledi. -İSRAİL-WIKILEAKS İLİŞKİSİ İsraille bağlantılarının sorulması üzerine de Assange, Wikileaks'in İsrail istihbarat örgütü MOSSAD ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir ilişkisinin olmadığını kaydetti. MOSSAD dahil birçok ülkenin istihbarat servisinin kendilerini izlediğini anlatan Assange, İsrail'le ilgili ellerinde çok fazla belge olduğunu, bu belgelerin şu ana kadar sadece yüzde bir veya ikisini açıkladıklarını, zamanı geldiğinde tüm belgeleri yayımlayacaklarını söyledi.