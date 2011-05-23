-ASRONATLAR UZAY YÜRÜYÜŞÜNÜ TAMAMLADI WASHINGTON (A.A) - 23.05.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile kenetlenen Endeavour uzay mekiğinin iki astronotu, ikinci uzay yürüyüşünü de başarıyla tamamladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, Amerikalı astronotlar Andrew Feustel ve Mike Fincke'nin uzayda şimdiye dek yapılan en uzun altıncı yürüyüş olan ve 7 saat 7 dakika süren yörünge çıkışlarında, kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdikleri belirtildi. İstasyonun güneş antenlerinin radyatörünü besleyen amonyak tankını dolusuyla değiştiren ve sistemdeki bir kaçağı gideren astronotlar, daha sonra istasyonun sol yanındaki iki çift güneş anteninin dönme mekanizmasını yağladılar. İki astronot, ayrıca uzay istasyonunun montajında önemli rol oynayan iki kollu Dextre adlı robotun eklemlerini de yağladıktan sonra, yağladıkları çifte güneş antenlerinden birinin dönme mekanizmasının üzerine yeni kapaklar taktılar. Bu uzay yürüyüşünün Amerikalı astronotların 246. ve 1998'den bu yana inşası süren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda montaj ve onarım için yapılan 157. yürüyüş olduğu belirtildi. Endeavor astronotlarının görevleri sırasında yapacakları dört uzay yürüyüşünden üçüncüsünü de bugün yapmaları öngörülüyor.