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Asrın Hukuk Bürosunda yapılan arama sona erdi İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2011 02:58

-Asrın Hukuk Bürosunda yapılan arama sona erdi İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu'ndaki Asrın Hukuk Bürosunda yapılan arama sona erdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hukuk bürosunda yaptıkları arama yaklaşık 11 saat sürdü. Aramanın tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan avukat Özcan Kılıç, büroda bulunan birtakım dosya ve dokümana el konulduğunu belirterek, ''Bilgisayar imajları alındı. Suç unsuru bulunup bulunmadığı netleşmediği için şu an içerisinde neler olduğuna dair bilgi yok. Emniyette yapılan incelemenin ardından bize iade edilecek veya bir kısmına el konulacak'' dedi. Kılıç, arama süresince iki savcının büroda bulunduğunu ifade ederek, ''Abdullah Öcalan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptığı çok sayıda başvuru dosyası olduğu için aramalar uzun sürdü. Dava dosyaları da 10 yıllık bir çalışmanın ürünü, bunlar da zaman aldı. 5 tane de bilgisayar arandı. Büro çalışanı 5 avukat, evlerinden gözaltına alındı'' diye konuştu. -Hukukçulardan protesto- Öte yandan, aramalar sürerken Galatasaray Lisesi önünde toplanan Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyeleri, KCK operasyonları kapsamında avukatların gözaltına alınmasını protesto etti. Grup adına açıklama yapan avukat Sevinç Sarıkaya, gözaltındaki avukatların tüm yasal haklarından mahrum bırakıldığını iddia ederek, ''Dosya içeriği gizlenmekte, avukatlarıyla görüşmeleri engellenmektedir'' dedi. Sarıkaya, avukatların, hukuki yardımda bulunma ve savunmalarını üstlendikleri kişiler nedeniyle gözaltına alındığını öne sürdü. Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

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