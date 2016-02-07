KKTC'ye su ulaştırmak için hazırlanan 'asrın projesi' Ankara'da masaya yatırılacak

Türkiye'den KKTC'ye deniz altından borularla su temini sağlayacak 'asrın projesi' olarak nitelendirilen 'KKTC'ye Su Temin Projesi' yarın Ankara'da masaya yatırılacak.

KKTC Hükümeti temsilen, Maliye Bakanı Birikim Özgür, KKTC Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, KKTC Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali ile KKTC Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren bu çerçevede temaslarda bulunacak. Tarafların uzlaşması halinde ortaya çıkacak olan hükümetler arası anlaşma, imza aşamasına gelecek.

Doğan Haber Ajansı'dan (DHA) Ali Ruhuel'in haberine göre,

Ankara ziyareti öncesi Ercan Havalimanı'nda açıklama yapan KKTC Maliye Bakanı Birikim Özgür, "Özel işletmenin verimliliği ile kamunun gücünün birlikte değerlendirilebileceği yasalarla uyumlu" olarak nitelendirdiği modele son şeklini vereceklerini söyledi. Su konusunda bugüne kadar yaşanan sürece ilişki bilgi veren Maliye Bakanı Birikim Özgür, projenin artık son aşamaya geldiğini vurguladı. Suyun dağıtımı konusunda kamu-özel ortaklığı şeklinde geliştirilen modelin detaylarına ilişkin iki ülke arasındaki istişarenin sürdüğünü kaydeden Birikim Özgür, CTP-UBP hükümetinin 7 Nisan 2015'te Türkiye'nin KKTC'ye sunduğu hükümetler arası anlaşma taslağı üzerindeki çalışmayı tamamlamasının ardından, 2 ülke teknik heyetlerinin 24-25 Aralık'ta anlaşmanın detaylarını konuştuğunu hatırlattı. Maliye Bakanı, ortaya çıkan metni imzalayacak olan KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu'nun Türkiye'ye ileri istişare maksatlı öneriler sunma ihtiyacı hissettiğini anımsatarak, hazırlanan önerilerin geçen hafta Türkiye'ye sunulduğunu, yarın ve salı günü yapılacak teknik heyet toplantılarında Türkiye'nin önerilere vereceği cevabı ele alacaklarını söyledi.

Özgür, "Böylece anlaşmanın son safhasına gelmiş olacağız. Bizim bu süreçte KKTC tarafı olarak hiç kuşkusuz ülkemizde çok uzun yıllar boyunca halkımızın her bir Kıbrıs Türkü'nün yaşamını doğrudan etkileyecek bir hususta tüm detayları incelikle ele alma ve hiçbir hataya da imkân tanımayacak şekilde en düzgün modeli ortaya çıkarma gibi bir hassasiyetimiz vardır ve bu noktada da çok yoğun tartışmalar ülkemizde zaten uzunca bir süredir yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Özgür, "Yeni modelde belediyelerimizin hem suyun yönetiminde hem yürütülecek olan teknik şartname hazırlığı ve ihale süreçlerinde, hem de ihalenin ardından belirli bir süre bir işletmeci tarafından yürütülecek olan dağıtım faaliyetleri esnasında bu dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili karar mekanizması içerisinde yer alabilmesi adına ve bilhassa finansman mali giderler yönünden belediyelerimizin karşı karşıya kalabileceği bir takım risklerin bertaraf edilebilmesi adına biz yoğun bir çalışma yürüttük. Son önerilerimiz de bu minvalde bir içeriğe sahiptirö dedi. Türkiye ve KKTC'nin bu modelin iyi bir şekilde işlemesini istediğini kaydeden Maliye Bakanı, “İşletmecinin siyaset tarafından engellenmeyeceği, verimli çalışabileceği koşulların oluşturulmasını aynı zamanda da kamunun gücünü en etkin şekilde hissettirebileceği bir yapının ortaya çıkabilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Birikim Özgür, "Özel işletmenin verimliliği ile kamunun gücünün birlikte değerlendirilebileceği, yasalarımızla uyumlu bir model ortaya çıksın diye biz üzerimize düşeni yaptık ve gelinen aşamada artık 8-9 Şubat görüşmeleri ile birlikte hükümetler arası anlaşma son şeklini almış olacak ve önümüzdeki günlerde iki ülke tarafından çok büyük ihtimalle imzalanmış olacak" dedi.



Maliye Bakanı, Kıbrıs Türk tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirdiği projenin artık son aşamaya geldiğini, birkaç hafta içinde suyun çeşmelerden akmaya başlayacağını söyledi. Özgür, Bizi çok ciddi bir iş yükü bekliyor. Bunun bilincindeyiz. Teknik şartname hazırlanacak. Belediyelerle birlikte nerelerde ne gibi alt yapı yatırımlarının hayata geçirilmesi konusu kararlaştırılacak. Bir ihale süreci hayata geçirilecek. Bütün bunlar bizim hükümetimizin tarafından yürütülebilecek esaslı işlerdir diye bakıyoruz" diye konuştu.