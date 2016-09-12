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Asrın Hukuk Bürosu: Öcalan'ın kardeşi ile görüşmesinin ayrıntıları ileriki günlerde açıklanacak

Mehmet Öcalan, dün 18 aydır haber alınamayan abisi Abdullah Öcalan ile görüştü

12 Eylül 2016 10:25

Asrın Hukuk Bürosu, Kurban Bayramı için izin çıkmasının ardından abisi İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ziyaret eden Mehmet Öcalan 'ın gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarının ileriki günlerde kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

PKK lideri Abdullah Öcalan’dan yaklaşık 18 aydır haber alınamaması nedeniyle aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 50 kişinin 5 Eylül’de başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinin ardından, kardeşi Mehmet Öcalan dün İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Mehmet Öcalan, İmralı dönüşünde açıklama yapmazken, Asrın Hukuk Bürosu, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ileriki günlerde açıklama yapılacağını belirtti.

Adalet Bakanlığı’nın önceki gün bayram için görüşme izni vermesinin ardından Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve Öcalan’ın avukatı Mazlum Dinç dün sabah saat 08.30’da Bursa Gemlik’e gitti. Gemlik Jandarma Komutanlığı önünde konuşan Mehmet Öcalan, “Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Bizim tek isteğimiz var. 2 seneye yakındır aile görüşü yapılmamıştır. Avukatlar da 5 yıldır gidemiyor. Hükümetten ve devletten tek isteğimiz budur. Bu yasal hakkımız. 5 yıldır bu hukuksuzluk devam ediyor. Bu bizim hem yasal hem demokratik hakkımız. Bunun düzenli yapılmasını bekliyoruz” dedi. Gemlik Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerini yaptıran Mehmet Öcalan, 09.13’te Tuzla gemisi ile İmralı’ya hareket etti.

Mehmet Öcalan, İmralı’da Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra saat 17.30’da Gemlik Jandarma Komutanlığı’na döndü. Mehmet Öcalan’ı Gemlik Jandarma Komutanlığı’na getiren araç Jandarma Komutanlığı’na alındı. Komutanlık içinde araca binen Öcalan herhangi bir açıklama yapmadan Gemlik’ten İstanbul’a döndü. Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ileriki günlerde kamuoyuna açıklama yapılacağı belirtildi.

Abdullah Öcalan’ın, 27 Temmuz 2011’den bu yana avukatlarıyla, 6 Ekim 2014’ten bu yana ailesiyle, 5 Nisan 2015’ten bu yana İmralı heyetiyle görüşmesine izin verilmemişti. Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) 28-29 Nisan 2016’da İmralı’da Öcalan’la görüşmüştü.

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