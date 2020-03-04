Asrın Hukuk Bürosu, PKK lideri Abdullah Öcalan'la en son yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamada, İmralı’da çıkan yangının ardından Öcalan'ın ailesiyle görüştürüldüğü, durumunun iyi olduğu ancak cezaevindeki koşulların hukuken kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme sonrası Asrın Hukuk Bürosu bir açıklama yaptı. Büro Öcalan için, “Kardeşi Sayın Mehmet Öcalan ile yaptığı bu görüşmede Türkiye ve Ortadoğu’daki siyasi krize çözüm gücünü bir kez daha vurgulamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

"Görüşme Kürt halkı ve demokratik kamuoyunun tepkisi sonucu gerçekleşti"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İmralı Cezaevi’nde bulunan müvekkillerimiz Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Ömer Hayri Konar ve Sayın Veysi Aktaş 03.03.2019 tarihinde aileleri ile açık görüş gerçekleştirmişlerdir. Görüşme, İmralı Adası’nda yangın çıktığı bilgisinin yansımasıyla başta Kürt halkı olmak üzere demokratik kamuoyunda gelişen hassasiyet ve tepkilerin ortaya çıkması sonucu gerçekleşmiştir. Aileler, İmralı Adası’nda yapılan ziyarette yangının gerçekleştiğini teyit etmişlerdir. Müvekkillerimizin genel olarak iyi göründüklerini ve yangından etkilenmediklerini gözlemlemiş bulunmaktadırlar. Ancak İmralı Cezaevi’ndeki tecridin uygulama biçimi aileleri ve kamuoyunu sürekli olarak tedirgin ve kaygılı bir duruma sürüklemektedir. Zira cezaevlerindeki mahpusların en temel haklarından olan aile ve avukat görüşmeleri hiçbir zaman İmralı Adası’nda hukuki olarak uygulanmamış, bir şantaj ve tehdit aracı olarak değerlendirilmiştir. Bugün de görüldüğü gibi 2011 yılından bugüne kadar ancak açlık grevleri, yangın vb. olağanüstü durumlar sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu durumun hukuken de ahlaken de kabul edilir bir yanı bulunmamaktadır.”

"Öcalan, Türkiye ve Ortadoğu’daki siyasi krize çözüm gücünü bir kez daha vurguladı"

Öcalan’ın durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, “Kardeşi Sayın Mehmet Öcalan ile yaptığı bu görüşmede Türkiye ve Ortadoğu’daki siyasi krize çözüm gücünü bir kez daha vurgulamıştır. 2019 yılında yapmış olduğu görüşmelerde ortaya koyduğu duruşu daha güçlü bir şekilde devam ettirdiğini belirtmiştir. Son süreçte yaşanan siyasi gelişmeler Sayın Öcalan’ın haklılığını ortaya koyduğu gibi bu atmosferde İmralı’da uygulanan tecridin halkların geleceğine yönelik olduğu da daha net olarak ortaya çıkmıştır. Kişiye özgü hukuksuz bir uygulama olan ve aynı zamanda halkların barış içinde ortak yaşam iradesine yönelik uygulanan tecride derhal son verilmesi çağrısını yapıyoruz. Bu minvalde yaşanan gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.