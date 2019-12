-ASO'dan 13 katlık fiyat farkına kınama ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Ankara Sanayi Odası (ASO), milletvekili genel seçimlerinde 3 gün arayla tekrarlanan oy pusulası ihalesinin ilkini 11,9 milyon lira, ikincisini ise 899 bin lirayla alan Korza Yayıncılık Basım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi için disiplin mekanizmasını işletti. İlk ihaleyi 11,9 milyon lira bedelle kazanan Korza Yayıncılık Şirketinin ,bu ihalenin iptal edilmesi nedeniyle 3 gün sonra gerçekleştirilen ikinci ihalede bu defa 899 bin lira bedel teklif etmesi ve bu bedelle de ihaleyi alması üzerine konu ASO Disiplin Kuruluna intikal ettirildi. ASO Disiplin Kurulu, oy pusulası basım olayını görüşmek üzere 3 kez toplandı. Bu süreçte Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesinin konuyla ilgili görüşüne başvuruldu ve Korza'nın savunması alındı. -Haksız kazanç vurgusu- Değerlendirmelerin sonunda Ankara Sanayi Odası Disiplin Kurulunca hazırlanan tutanak daha sonra Oda Meclisine sunuldu. Disiplin Kurulu tutanağında, ihalede yeterlilik şartını taşıyan diğer firma Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şirketinin de önce 12,8 milyon lira teklifte bulunduğu, ikinci teklifte bunu 12 milyon 40 bin liraya düşürdüğü belirtildi. DMO'nun bedelin fahiş olduğu gerekçesiyle bu ihaleyi iptal ettiği hatırlatılan tutanakta, şu değerlendirmeye yer verildi: ''Birinci ihaledeki 11,9 milyon lira teklifinin ikinci ihalede 899 bin liraya kadar indirilmesi dikkat çekicidir. Yapılacak işin mahiyeti ve basım için gerekli kağıtların işi yapacak firmaya YSK tarafından verileceği de dikkate alındığında, gerçek maliyetle talep edilen bedelin arasındaki çok fahiş fark dikkat çekicidir. Gerçek bedelin fevkinde bir bedelin talep edilmesi de, haksız bir kazanç sağlamaya yönelik olur. Bir kamu kuruluşu olan ASO'nun üyeleri de, mesleklerinin icrasında ve davranışlarında dikkatli olmak zorundadır. Bu nedenle Korza Ltd. Şirketi ile Başak Ltd. Şti'nin ihaledeki tutum ve davranışlarında mesleki yönden kusurlu olarak kabulü gerekmiştir.'' Tutanakta, Disiplin Kurulunun ''açıklanan suçlar nedeniyle ve eylemin etkili ve kapsamının geniş olması dikkate alınarak, Korza Yayıncılık Basım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizm. Ltd. Şirketine oybirliğiyle kınama cezası verilmesine'' hükmettiği bildirildi. Söz konusu karar, daha sonra ASO Meclisine gönderildi. Oda Meclisi de kınama cezasını onayladı.