ASO: Halktan iktidara ve muhalefete ince mesaj

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yerel seçimlerde halkın, muhalefete "siz hala iktidarın alternatifi değilsiniz", iktidara da "yerinde sağlam değilsin" mesajını verdiğini söyledi.



Özdebir, iktidar partisinin oylarının düşmesinde, ekonomik krizin ve bu krize karşı hükümetin aldığı tavrın da etkili olduğunu belirtti.



Seçmenin kullandığı oyla hem iktidara hem de muhalefete "çok ince bir mesaj verdiğini" ve her zaman olduğu gibi en doğrusunu yaptığını ifade eden Özdebir, şöyle devam etti:



"Muhalefet partilerine (siz hala iktidarın alternatifi değilsiniz), iktidara da (sen de yerinde sağlam değilsin) mesajını verdi. Türkiye'nin sorunları var, ekonomik kriz, Güney Doğu Kürt sorunu... Buralarda Türkiye'nin önünü açacak gelişmeleri sağlayacak milli mutabakat içinde siyasi partilerin birlikte çalışması lazım. Partilerin artık, Türkiye'nin önünü tıkayan knulara odaklanmaları gerekir. Eğer muhalefet partileri buna odaklansalardı, oyları çok daha farklı olurdu. Muhalefetin söylemleri Türkiye'nin önünü açacak nitelikte değil. İnsanlar kavgadan bıktı, 23 yıl boşa gitti. Davalar, inatlaşmalar, mitingler ....



Artık siyasetçiler bir araya gelip, Türkiye'nin önünü açacak yeni açılımlar getirmeli. Bir taraf (yapacağım), diğer taraf (yaptırmam) diyor. Alternatif bir şey de getirmiyor. Eğer alternatif getirselerdi, oylar daha farklı olurdu. Bu nedenle seçmen herkesin dikkatini çekti, halk doğrusunu yaptı."

