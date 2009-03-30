T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ASO: Halktan iktidara ve muhalefete ince mesaj

ASO: Yerel seçimlerde halk muhalefete "siz hala iktidarın alternatifi değilsiniz", iktidara da "yerinde sağlam değilsin" mesajını verdi.

30 Mart 2009 03:00

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yerel seçimlerde halkın, muhalefete "siz hala iktidarın alternatifi değilsiniz", iktidara da "yerinde sağlam değilsin" mesajını verdiğini söyledi.

Özdebir, iktidar partisinin oylarının düşmesinde, ekonomik krizin ve bu krize karşı hükümetin aldığı tavrın da etkili olduğunu belirtti.

Seçmenin kullandığı oyla hem iktidara hem de muhalefete "çok ince bir mesaj verdiğini" ve her zaman olduğu gibi en doğrusunu yaptığını ifade eden Özdebir, şöyle devam etti:

"Muhalefet partilerine (siz hala iktidarın alternatifi değilsiniz), iktidara da (sen de yerinde sağlam değilsin) mesajını verdi. Türkiye'nin sorunları var, ekonomik kriz, Güney Doğu Kürt sorunu... Buralarda Türkiye'nin önünü açacak gelişmeleri sağlayacak milli mutabakat içinde siyasi partilerin birlikte çalışması lazım. Partilerin artık, Türkiye'nin önünü tıkayan knulara odaklanmaları gerekir. Eğer muhalefet partileri buna odaklansalardı, oyları çok daha farklı olurdu. Muhalefetin söylemleri Türkiye'nin önünü açacak nitelikte değil. İnsanlar kavgadan bıktı, 23 yıl boşa gitti. Davalar, inatlaşmalar, mitingler ....

Artık siyasetçiler bir araya gelip, Türkiye'nin önünü açacak yeni açılımlar getirmeli. Bir taraf (yapacağım), diğer taraf (yaptırmam) diyor. Alternatif bir şey de getirmiyor. Eğer alternatif getirselerdi, oylar daha farklı olurdu. Bu nedenle seçmen herkesin dikkatini çekti, halk doğrusunu yaptı."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24