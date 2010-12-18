-ASO BAŞKANINDAN FAZLA PARA İDDİASI ST. PETERSBURG (A.A) - 18.12.2010 - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, şu anda Türkiye'de ihtiyacından fazla 10 milyar dolar tutarında fazla para bulunduğunu bildirdi. Özdebir, Leningrad Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) 2011'i ''Türkiye Yılı'' ilan etmesi dolayısıyla St. Petersburg'da düzenlediği asambleye katıldıktan sonra Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ürdün gezisi sırasında Türkiye'deki sıcak para tehlikesine değindiğini belirterek, Başbakan'ın bu konudaki sözleri üzerine kurlarda bir miktar yukarı doğru hareketlenme olduğunu kaydeden Özdebir, Merkez Bankası'nın bu konuda yapabileceği çok fazla bir şey kalmadığını, en son bir miktar daha faiz indirimine gittiğini hatırlattı. Özdebir, şu anda Merkez Bankası faizleriyle enflasyonun aşağı yukarı eşitlendiğini belirterek, ''Merkez Bankası'nın elinde çok fazla koz kalmadı. Zorunlu karşılık oranlarını artırsa bile bunlar sınırlı rakamlar. Ama şu anda Türkiye'de ihtiyacından fazla, 10 milyar dolar tutarında fazla para var. Bu fazla paradan dolayı kurlar bu kadar düşmüştü. Türkiye'de yılbaşından beri, cari açığımız dışında, 10 milyar dolarlık piyasada bir fazlalık var. Geçen ay sonu itibariyle 24 milyar dolar cari açığımız vardı. 33-34 milyar dolar civarında da Türkiye'ye giren sıcak para vardı. Yani Türkiye'ye finansman açığından daha fazla para giriyor'' diye konuştu. Türkiye'nin ihracatını artıramamasındaki sıkıntının aşırı değerli TL'den kaynaklandığını savunan Özdebir, ''Aşırı değerli Türk Lirası, ihracatı karsız hale getirmektedir'' dedi. Yüksek ihracat yapan firmalara bakıldığında onları kurumlar ve gelir vergisi listesinde artık göremediklerini belirten Özdebir, bunun da o firmaların kar edemediklerini gösterdiğini kaydetti. -KAR ORANLARI, TEK HANELİ RAKAMLARDA- Bir soru üzerine, her krizin, arkasında bazı korkular bıraktığını, 2001 krizinin arkasında yüzde 10 oranında bir işsizlik tortusu bıraktığını ifade eden Özdebir, son global krizin ise kendilerine çok düşük karlarla çalışmayı öğreteceğini söyledi. Özdebir, karlılık oranlarının sektörden sektöre farklı olmakla birlikte çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara indiğini bildirdi. ''Türkiye büyüme trendini, bu performansını 2011'de de sürdürebilirse yatırımlarda bir canlanma olabilir'' diyen Özdebir, 2010'da bir önceki yıla göre yatırım malı ve büro makineleriyle mobilyaları sektöründe ağırlıklı olarak artış gözlendiğini söyledi. Büro malzemelerindeki artışın yatırım şevkinin yavaş yavaş yerine geldiğine işaret ettiğini belirten Özdebir ''Bu en az 6 aylık dönem içerisinde yatırımların devam edeceğinin bir öncü işareti olarak kabul edilebilir'' dedi.