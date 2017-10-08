ASO Başkanı Özdebir: 'FETÖ'cüler hâlâ oda ve borsalarda aktif şekilde çalışıyor, beni tehdit ettiler

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ‘FETÖ'cülerin oda ve borsalarda hâlâ aktif olduklarını belirterek, "Alan hakimiyeti sağlamak için bütün odalarda bu anlamda bir baskı var. Eski sivri kişiler çıkmasalar bile ya kripto kişileri ya da birlikte olmakta menfaat gördüklerini öne sürüyorlar. Bu konuda ilgili yerlere bir liste sunduk. Daha sonra o listeyi herkes duydu. O listede ismi olanlar beni tehdit ettiler” dedi.

Hürriyet’in aktardığı habere göre Özdebir, Ankaralı bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, ticaret ve sanayi odası seçimlerinin neden ertelendiğine ilişkin soruyu, "Büyüklerimizin bir bildiği vardır" şeklinde yanıtladı.

Ankara'da şirket sayılarında patlama yaşandığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını belirtilmesi üzerine Özdebir, "Bizde çok fazla bir şey yok. Sanayi odasına kaydolmak için en az 10 adam çalıştırmak lazım. Ticaret ve sanayi odalarında Ankara'nın özel bir durumu var. Osman Gökçek'ten dolayı şirket sayılarında artış varmış ama yalnız o değil. Maalesef FETÖ'cüler hâlâ aktif bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.

"Biz birbirimizi biliyoruz"

Bu tespiti neye dayanarak yaptıklarının sorulması üzerine Özdebir, "Biz birbirimizi biliyoruz. Kimin ne olduğunu biliyoruz. Alan hakimiyeti sağlamak için bütün odalarda bu anlamda bir baskı var. Eski sivri kişiler çıkmasalar bile ya kripto kişileri ya da birlikte olmakta menfaat gördüklerini öne sürüyorlar. Bu konuda ilgili yerlere bir liste sunduk. Daha sonra o listeyi herkes duydu. O listede ismi olanlar beni tehdit ettiler” ifadelerini kullandı.

ASO'nun, bu tip kişileri organlarından ihraç etme yetkisinin olmadığının altını çizen Özdebir, "Sadece istifaya davet ederiz, ederse eder etmez ise yapacak bir şey yok" dedi.