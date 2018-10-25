ASO Başkanı: Devlet zamları geri almaz; insanlar henüz yeni kurlarla mal almadı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kurların aşağı inmesiyle zamların geri alınıp alınmayacağı sorusuna yanıt verirken, “Zamlar enflasyon karşısında eriyecek. ÜFE yüzde 46 ama maliyetlerdolar 7.5 liraya kadar yapıldı. Zamlar da buna göre oldu. İnsanlar henüz yeni kurlarla mal almadılar. Fiyat listesini değiştirmeyecek ama ekstra iyileştirmeler yaparak durumu idare edecek, yanında promosyon yapacak. Devletin yaptığı zamları geri alacağını sanmıyorum” dedi.

Hürriyet’in aktardığına göre, Özdebir, piyasadaki ödeme ve tahsilat sıkıntısı nedeniyle firmaların yaşayabilmek için konkordato ilan ettiğini söyledi. Bu kez de domino etkisi yaratarak borçlu firmalardan alacağı olanların sıkıntıya girdiğini belirten Özdebir, “Bu durumu atlatmamız lazım. Ancak ekonominin yüzde 50’si moral motivasyon. Moralimizi bozmamalıyız. Mevsimin kış olduğu, fırtınalı geceleri yaşayacağız ama bahar ve yaz ayları gelecek. Bunun çok fazla kalmadığı kanaatindeyim” dedi.