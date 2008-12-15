ASO: ‘Artık talebi canlandıracak gerçek tedbirler alınmalı’

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bugün açıklanan büyüme ile işsizlik rakamlarının sosyal içerikli tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya koyduğunu bildirdi.



Özdebir, Türkiye'nin kendi krizine global krizin eklenmesiyle birlikte büyüme ve işsizlik rakamlarının kötü geldiğini, 4. çeyrekte rakamların daha da kötüleşeceğini söyledi.



Ekonomideki olumsuzlukların global krizin öncü göstergeleri olduğunu, asıl krizin henüz Türkiye'de yaşanmaya başlanmadığını öne süren Özdebir, 4. çeyrek ile 2009 yılı içerisinde krizin asıl etkilerinin Türkiye'de de yaşanmaya başlanacağına işaret etti.



Krizin olumsuz etkilerinin daha az hissedilmesi için iç talebin canlı tutulması gerektiğini belirten Özdebir, bunun için de artık sosyal içerikli tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.



"Bütçeye ne kadar yük getirir bilemiyorum ama bu sosyal içerikli tedbirler arasında iç talebin canlandırılması amacıyla temel ihtiyaç maddelerinden alınan KDV oranlarının düşürülmesi düşünülebilir" diyen Özdebir, iş dünyasına da çağrıda bulunarak, istihdam paketi içerisinde yer alan kısa çalışma düzenlemesinden yararlanmalarını istedi.



İşsizlik fonundan alınacak parada, süre uzatılabilecek



Özdebir, İstihdam paketinde, ekonomik krizin mücbir sebep olarak kabul edildiğini ve kriz nedeniyle işçilerin işsiz kalması halinde, işsizlik sigortasından yararlanmaya hak kazanan çalışanların üç ay süreyle 200 ile 520 YTL arasında İşsizlik Fonundan para alabileceğinin düzenlendiğini anımsattı.



Krizin daha uzun süreceğini belirten Özdemir, bu sürenin 6 aya çıkarılarak ödenen paranın bir miktarının da iyileştirilebileceğini anlattı. Özdebir, işsizlik fonunun bu düzenleme için müsait olduğunu da sözlerineekledi.



Esnek çalışma yönteminin krizin hafif atlatılmasında bir yöntem olarak kullanılabileceğini de ifade eden Özdebir, esnek çalışma yönteminde işverinin işçiyi ücretli izne ayırdığını, bunun karşılığında fazla çalışmaya ihtiyaç duyulması halinde fazla mesai ödemek yerine bu alacaklarını fazla çalışmaya saydığını anlattı.

