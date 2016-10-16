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Dünya

Asma köprü çöktü; 9 kişi hayatını kaybetti

Köprünün çökmesi sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı

16 Ekim 2016 22:24

Endonezya’nın Bali adasında asma köprünün çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bali resmi makamları tarafından yapılan açıklamaya göre, Bali’nin turistik adalarından Nusa Lembongan ile  Nusa Ceningan’ı birbirine bağlayan asma köprünün akşam saatlerinde çökmesi sonucu, köprü üzerinde bulunan yüzlerce kişi sulara gömüldü.

Balili yetkililer suyun derin olmadığını, ölenlerin çoğunun köprüden düşen parçalar nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerden kimliği belirlenen 8 kişiden üçünün 9, birinin de 3 yaşlarında bir çocuk olduğu açıklandı.

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