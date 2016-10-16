Asma köprü çöktü; 9 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’nın Bali adasında asma köprünün çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bali resmi makamları tarafından yapılan açıklamaya göre, Bali’nin turistik adalarından Nusa Lembongan ile Nusa Ceningan’ı birbirine bağlayan asma köprünün akşam saatlerinde çökmesi sonucu, köprü üzerinde bulunan yüzlerce kişi sulara gömüldü.

Balili yetkililer suyun derin olmadığını, ölenlerin çoğunun köprüden düşen parçalar nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerden kimliği belirlenen 8 kişiden üçünün 9, birinin de 3 yaşlarında bir çocuk olduğu açıklandı.