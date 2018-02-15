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Asma kattan düşen işçi, yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, tadilat çalışmasının yapıldığı işyerinde, asma kattan düşen Mehmet Baran, yaralandı

15 Şubat 2018 15:09

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, tadilat çalışmasının yapıldığı işyerinde, asma kattan düşen Mehmet Baran, yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Düzce Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Bir işyerinde yapılan tadilat çalışmaları sırasında Mehmet Baran, dengesini kaybederek asma kattan düştü. Buradaki beton parçaları da Baran\'ın üzerine düştü.
Yaralanan Mehmet Baran, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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