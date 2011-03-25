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ASLITÜRK'ÜN "YASAĞI" KALDIRILDI ANTALYA (A.A)

25 Mart 2011 20:26

-ASLITÜRK'ÜN "YASAĞI" KALDIRILDI ANTALYA (A.A) - 25.03.2011 - İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı karar ile Türkiye'ye iade edilen Orhan Aslıtürk'ün yurtdışına çıkış yasağı ve yakalama kararı kaldırıldı. İngiltere'nin iade kararının ardından İstanbul'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan işadamı Orhan Aslıtürk, daha önce yargılandığı ve hakkında yakalama'' ve yurtdışına çıkış yasağı kararlarının bulunduğu Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesine geldi. Aslıtürk, avukatı Adil Güreşçi ile geldiği adliyede, hakkındaki yakalama ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik evrakı elden aldı. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı müfettişleri, Antalya'da Orhan Aslıtürk'ün ortak olduğu bir şirketin 1996-1998 yıllarında hayali ihracat yaptığı öne sürmüştü. Konuyla ilgili Aslıtürk'ün de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında dava açılmış ve Aslıtürk hakkında yakalama ve yurtdışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.

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