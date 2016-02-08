'Aslında THY'nin seferiydi'

DAALLO Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yasin, geçen
hafta Somalili bir yolcunun bombalı saldırı düzenlediği Somali-Cibuti
uçuşunun aslında Türk Havayolları'nın seferi olduğunu açıkladı.
Yasin, THY'nin uçuştan kısa bir süre önce kötü hava koşulları nedeniyle
uçuşunu iptal ettiğini ve yolcularını DAALLO Havayolları'na aktardığını
kaydetti. Yasin "Zanlı Türk havayolları için check-in yapmıştı" şeklinde
konuştu.
DAALLO Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı saldırının DAALLO
Havayolları'nı mı yoksa Türk Hava Yolları'nı mı hedef aldığının ise henüz
kesinlik kazanmadığını kaydetti.
55 yaşındaki Somalili yolcunun kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra uçak
yaklaşık 3000 metre yüksekliğe eriştiğinde yanındaki patlayıcıyı ateşlediği
belirtiliyor.
Patlamanın etkisiyle uçağın gövdesinde bir delik açılmış ve saldırgan bu
delikten dışarı fırlamıştı.
74 yolcu taşıyan Airbus A321 tipi uçak Mogadişu'ya acil iniş yapmış, olayda
sadece 2 yolcu yaralanmıştı.