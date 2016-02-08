'Aslında THY'nin seferiydi'

DAALLO Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yasin, geçen

hafta Somalili bir yolcunun bombalı saldırı düzenlediği Somali-Cibuti

uçuşunun aslında Türk Havayolları'nın seferi olduğunu açıkladı.

Yasin, THY'nin uçuştan kısa bir süre önce kötü hava koşulları nedeniyle

uçuşunu iptal ettiğini ve yolcularını DAALLO Havayolları'na aktardığını

kaydetti. Yasin "Zanlı Türk havayolları için check-in yapmıştı" şeklinde

konuştu.

DAALLO Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı saldırının DAALLO

Havayolları'nı mı yoksa Türk Hava Yolları'nı mı hedef aldığının ise henüz

kesinlik kazanmadığını kaydetti.

55 yaşındaki Somalili yolcunun kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra uçak

yaklaşık 3000 metre yüksekliğe eriştiğinde yanındaki patlayıcıyı ateşlediği

belirtiliyor.

Patlamanın etkisiyle uçağın gövdesinde bir delik açılmış ve saldırgan bu

delikten dışarı fırlamıştı.

74 yolcu taşıyan Airbus A321 tipi uçak Mogadişu'ya acil iniş yapmış, olayda

sadece 2 yolcu yaralanmıştı.