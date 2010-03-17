T24 LogoT24 Logo
Dünya

Aslında 'aşk çeşmesi' değilmiş

İtalya ve Roma denilince insanların aklına ilk gelen ve öncelikle ziyaret ettikleri yerlerden biri kuşkusuz "Aşk Çeşmesi" yani yaygın adıyla "Tarihi Trevi Çeşmesi".

17 Mart 2010 02:00

T24 - İtalya ve Roma denilince insanların aklına ilk gelen ve öncelikle ziyaret ettikleri yerlerden biri kuşkusuz "Aşk Çeşmesi" yani yaygın adıyla "Tarihi Trevi Çeşmesi". Peki buraya sadece biz Türklerin 'Aşk Çeşmesi' dediğini biliyor muydunuz?


Tarihi Trevi Çeşmesi sadece Roma'nın değil dünyanın en ünlü turistik çeşmesi.

Bu çeşmeye para atmak için her yıl binlerce turist Roma'ya akın ediyor.

Peki bu tarihi çeşmeye para nasıl atılmalı? İşte cevabı: Aşk Çeşmesi'ne sağ omuzunuzun üstünden atacağınız para, olmasını istediğiniz dilediğiniz, sol omuzundan atacağınız ise Roma'ya bir kez daha gelmeniz içindir.


Çeşmenin tarihi çok eskilere dayanıyor

Çeşmenin tarihi İmparator Augustus döneminde başlar. Tarih, su arayan askerlere su kaynağının yerini gösteren bir kızın efsanesine dayanmaktadır. İmparator Augustus'nun damadı Agrippa, akan suyu Vergine su kemeri ile Pantheon'a kadar ulaştırmıştır.

Vergine su kemeri, 537'deki kuşatmalarına rağmen Ortaçağ boyunca kullanımda kalmıştır. 8. yüzyılda, 12. yüzyılda 5. Niccolo tarafından ve 15. yüzyılın ortasında 4. Paolo tarafından restore edilmiştir.

Asıl kaynak 1570'de 5. Pio tarafından bağlanmıştır. Papa 8. Urban (Barberini) (1623-1644), Giovan Lorenzo Bernini'ye Pınar ve meydanın şekil değişikliğini, kendi aile sarayına (Barberini Sarayı), yakın yeni bir sahne yaratmasını istedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24