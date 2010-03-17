Aslında 'aşk çeşmesi' değilmiş

T24 - İtalya ve Roma denilince insanların aklına ilk gelen ve öncelikle ziyaret ettikleri yerlerden biri kuşkusuz "Aşk Çeşmesi" yani yaygın adıyla "Tarihi Trevi Çeşmesi". Peki buraya sadece biz Türklerin 'Aşk Çeşmesi' dediğini biliyor muydunuz?





Tarihi Trevi Çeşmesi sadece Roma'nın değil dünyanın en ünlü turistik çeşmesi.



Bu çeşmeye para atmak için her yıl binlerce turist Roma'ya akın ediyor.



Peki bu tarihi çeşmeye para nasıl atılmalı? İşte cevabı: Aşk Çeşmesi'ne sağ omuzunuzun üstünden atacağınız para, olmasını istediğiniz dilediğiniz, sol omuzundan atacağınız ise Roma'ya bir kez daha gelmeniz içindir.





Çeşmenin tarihi çok eskilere dayanıyor



Çeşmenin tarihi İmparator Augustus döneminde başlar. Tarih, su arayan askerlere su kaynağının yerini gösteren bir kızın efsanesine dayanmaktadır. İmparator Augustus'nun damadı Agrippa, akan suyu Vergine su kemeri ile Pantheon'a kadar ulaştırmıştır.



Vergine su kemeri, 537'deki kuşatmalarına rağmen Ortaçağ boyunca kullanımda kalmıştır. 8. yüzyılda, 12. yüzyılda 5. Niccolo tarafından ve 15. yüzyılın ortasında 4. Paolo tarafından restore edilmiştir.



Asıl kaynak 1570'de 5. Pio tarafından bağlanmıştır. Papa 8. Urban (Barberini) (1623-1644), Giovan Lorenzo Bernini'ye Pınar ve meydanın şekil değişikliğini, kendi aile sarayına (Barberini Sarayı), yakın yeni bir sahne yaratmasını istedi.







