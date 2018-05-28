Aslıhan Gürbüz'den Flormar'a: İşçilerinizi sendikaya üye oldukları için işten çıkardığınız doğru mudur?

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerle ilgili olarak sosyal medyadan Flormar Türkiye’ye “İşçilerinizi sendikaya üye oldukları için işten çıkardığınız doğru mudur” diye sordu. Gürbüz, bunu yapan firmanın tüketici boykotunu hak ettiğini söyledi.

Sol'da yer alan habere göre; Kendisinin de bir işçi çocuğu olduğunu ve işten çıkarılmanın, grevin ve lokavtın ne olduğunu bildiğini ifade eden Gürbüz’ün Instagram hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"@flormarturkiye

İşçilerinizi (%80’i kadın) sendikaya üye oldukları için işten çıkardığınız doğru mudur??

Kadına yönelik kozmetik ürünü üretirken kendi işçisini Ramazan’da işten atan, üstelik de bunu sırf sendikaya üye oldular, atılan arkadaşlarına el salladılar, destek oldular diye yapıyorsan

@flormarturkiye olarak,

bu konuya hassasiyet gösterecek tüketicinin boykotunu da hak ediyorsun."

Kosan Kozmetik tarafından yapılan, işten çıkarılan işçilerin diğer arkadaşlarına saldırdıkları iddialarının yer aldığı bir açıklamayı da paylaşan Gürbüz’ün mesajı şöyle devam etti:

"Ben yapılan duyurunun resmiyetine ve gerçekliğine pek itimad etmedim. Gerçekten bilen, açıklayacak olan var mı! Petrol-İş Sendikası açıklama yapmış mı?

Sen neden dert edindin bu kadar derseniz. İşçi çocuğuyum ben, işten çıkarılmayı da, sendikayı da, grevi de, lokavtı da bilirim. Gerçekten bir haksızlık var ise tüketici olarak boykota gitmek isterim. Gerçekten işçilerin hakkı yeniyor ise, firmanın ürünü almamak ile ıslah edebilirim, bu da benim hakkım. Umarım gerçekler çıkar."