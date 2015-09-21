Aslıhan Doğan: Erkek arkadaşımın kredi kartıyla alışveriş yapmak terbiyeme yakışmaz

Aslıhan Doğan, Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'a ait kredi kartıyla kendisine 20 bin Euro’luk çanta aldığı haberlerine ilişkin olarak, "Erkek arkadaşımın kredi kartını alıp kullanmak benim ne aile terbiyeme, ne de kişiliğime yakışır. Sonuçta Arda benim kocam değil. İhtiyaçlarımı karşılamak zorunda değil. Öyle bir beklentim yok" dedi.

Doğan, "Allah’a şükürler olsun ailem benim her türlü ihtiyacımı karşılıyor. O çantayı 3-4 yıl önce kendi paramla aldım. Hatta çantayla Instagram’da 50 hafta önce paylaştığım bir fotoğrafım bile var. Erkek arkadaşımın kredi kartını alıp kullanmak benim ne aile terbiyeme, ne de kişiliğime yakışır. Sonuçta Arda benim kocam değil. İhtiyaçlarımı karşılamak zorunda değil. Öyle bir beklentim yok" ifadelerini kullandı.

"Bir ilişkide insanlar birbirlerine hediye alabilir" şeklinde konuşan Doğan, "Bunda garip bir şey yok. Ama çıkan haberde bahsedilen çanta buna bir örnek değil. Hele ki kartını habersiz alıp da böyle bir harcamada bulunduğumun iddia edilmesi birileri tarafından kasti yapılmış bir karalamadır. Arda kredi kartını sadece birlikte yemeğe giderken ‘şunu çantana koyar mısın’ diye verir. Onun dışında kartına elimi sürmem" dedi.