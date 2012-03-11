Atletizm Şampiyonası'nda Aslı ve İlham 1500 metrede tarih yazdı

T24 - Kadınlar 1500 metre finalinde Aslı Çakır Alptekin, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli atletimiz, Türkiye'ye Dünya Salon Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı getirdi ve tarihe geçti. Erkekler 1500 metrede de Milli Atletimiz İlham Tanui Özbilen, ikinci olup, gümüş madalya alırken, Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını kazandırdı.

İstanbul'da düzenlenen 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede bronz madalya alarak, Türkiye'ye ilk salon dünya şampiyonası madalyası kazandıran milli atlet Aslı Çakır Alptekin, salondaki seyircilerin coşkulu tezahüratlarının madalya kazanmasında etkili olduğunu söyledi.

Aslı Çakır Alptekin, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, Helsinki'de yapılacak Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara dönük hazırlık yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında bu şampiyonayla ilgili çok hazırlık yapmamıştık. Start noktasına geldiğimde madalya kazanacağım yönünde bir inanç geldi. 'Bunu başarabilirim' dedim. Son iki yüz metrede seyirciler büyük destek oldu. Güç, kuvvet geldi. Kendi ülkemde böyle bir madalya kazandığım için çok mutluyum. Şimdi hedefim Avrupa Şampiyonası. Orada da hedefim madalya kazanmak olacak."

Aslı Çakır Alptekin, Türkiye'de atletizm tarihine geçtiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Bu gece uyuyamam” dedi.

Özbilen'den gümüş madalyaAtaköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonun akşam seansında yapılan 1500 metre finalinde, yarışın başında Faslı atlet Abdalaati Iguider'in ardından 2. sıraya yerleşen İlham, uzun süre yarışı ikinci sırada götürdü. Yarışta son iki tura girilirken atak yaparak, ilk sırayı alan İlham, yarışın son metrelerine kadar Iguider ve Etiyopyalı Mekonnen Gebremedhin'in ataklarına karşılık vererek, liderliğini sürdürdü. Ancak finişe yaklaşık 30 metre kala Faslı Iguider'e geçilen İlham, yarışı 3.45.35'lik derecesiyle ikinci sırada tamamlayarak, gümüş madalya aldı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin özel izniyle dünya şampiyonasında ilk kez Türkiye adına yarışan İlham, Türkiye'ye Dünya Salon Şampiyonası tarihindeki ilk gümüş madalyasını kazandırdı.Yarışın ardından büyük sevinç yaşayan İlham, aldığı Türk bayrağını üstüne kapatarak, bir süre piste kaldı. Daha sonra salonda Türk bayrağıyla tur atan İlham'ı seyirciler alkışladı.Bu arada, İlham'ın yarışı sırasında Türk seyirciler, milli atlete destek verdi.

Erkekler 1500 metrede Faslı Abdalaati Iguider 3.45.21'lik derecesiyle birinci olarak altın, Etiyopyalı atlet Mekonnen Gebremedhin de 3.45.90'lık derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalya aldı.

Altın madalya kazananlar

- Erkekler 400 metrede Kostarikalı Nery Brenes 45.11'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

- Erkekler uzun atlamada Brezilyalı atlet Mauro Vinicius da Silva, altın madalya kazandı.

- Kadınlar yüksek atlamada ABD'li Chaunte Lowe, altın madalya kazandı.

- Erkekler 60 metrede ABD'li atlet Justin Gatlin, altın madalya kazandı.

- Kadınlar 400 metrede ABD'li Sanya Richards Ross altın madalya kazandı.

- Kadınlar 60 metre engellide Avustralyalı atlet Sally Pearson, altın madalya kazandı.

- Kadınlar gülle atmada Yeni Zelandalı Valerie Adams, 20.54 metrelik derecesiyle altın madalya aldı.

- Kadınlar üç adım atlamada Büyük Britanya'dan Yamile Aldama altın madalya kazandı.

- Erkekler heptatlonda ABD'li Ashton Eaton, 6 bin 645 puanla dünya rekoru kırarak, altın madalya kazandı.