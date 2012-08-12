Aslı ve Gamze madalyalarını aldı, törende gözyaşlarını tutamadılar

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metrede Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut madalyalarını aldı. Olimpiyat Stadı'nda İstiklal Marşı çalınırken altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin gözyaşlarına hakim olamadı.

Olimpiyat Oyunları tarihinde Türkiye için bir ilk yaşandı. Türkiye'nin olimpiyat serüveninde, olimpiyat stadında ilk kez İstiklal Marşı çalındı.

Kadınlar 1500 metrede dün Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde atletizmdeki ilk altın madalyayı kazandıran Aslı Çakır Alptekin ile bu branşta gümüş madalyaya uzanan Gamze Bulut, Londra Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen törenle madalyalarını alırken, göndere çekilen iki Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı'nı stattaki 80 bin kişi ve televizyonları başındaki milyonlarca kişiye dinlettiler.



Aslı gözyaşlarını tutamadı



Törende İstiklal Marşı çalınırken, olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin, gözyaşlarını tutamadı. Tören sonrası seyircileri selamlayan Aslı ve Gamze'yi ilk kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç oldu.

Kılıç, madalyalarını takıp, içeriye yönelen Aslı ve Gamze'yi kutlayıp başarılarının devamını diledi.

Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut ile 1500 metrenin üçüncüsü Bahreynli Maryam Yusuf Jamal'in madalyalarını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener taktı.

Olimpiyat tarihinde atletizm branşında ilk kez altın madalya aldığımız 1500 metre finalinde Aslı Çakır Alptekin 4:10.23'lük derecesiyle birinci olurken, Gamze Bulut da 4:10.40 ile ikinci sırayı elde etmişti.



Son 300 metrenin analizi



Aslı Çakır Alptekin’in açıklamaları:



Gece uyuyamadım. 2 saatlik uyku ile duruyorum. Bunu almak çok onur verici bir şey. Ben bir başlangıç yaptığıma inanıyorum. Gençlerin önünü açtık. İçimden ‘ağlama Aslı’ dedim ama dayanamadım. Türkiye'ye bu duyguları yaşattığım için kendimi çok mutlu hissediyorum.



Tüm Türkiye'nin bizim yanımızda olduğuna inanıyorum. Herkesin enerjisinin bizim yanımızda olduğuna inanıyorum. Şu an kendimi hala o yarışı koşuyormuş gibi hissediyorum. İnşallah herkes bu duyguyu yaşar.



Ailelere sesleniyoruz. Çocuklarına spor yaptırsınlar. Bu çok güzel bir duygu. Herkesi spora yönlendirelim. Türkiye'nin adı daha çok duyulsun.



Gamze Bulut’un açıklamaları:



Ben de uyuyamadım. Çok güzeldi o kürsüye çıkmak. Aslı ablaya ‘ağlamayalım’ diyordum. Burada İstiklal Marşı okunduğu için çok mutluyum. Son 50 metrede onun yanına geldim. ‘Abla yine aynısı oldu, başardık’ dedim. Birbirimize sarılmak harikaydı.



Saat 22:55 olunca herkes bize dua etti. Bizim ailelerimiz bu duyguları yaşadı. Neden diğer ailelerde yaşamasın.



İlk altın madalya



Aslı Çakır Alptekin'in aldığı altın madalya Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında atletizm dalındaki ilk altın madalyası oldu.

Atletizmde Türkiye daha önce 1948 Londra Olimpiyatları'nda 3 adım atlamada Ruhpi Sarıalp ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda çekiç atmada Eşref Apak ile bronz, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda da 5 bin ve 10 bin metrede Elvan Abeylegesse ile 2 gümüş madalya kazanmıştı.