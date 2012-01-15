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Spor

Aslı Nemutlu için 2 müfettiş Erzurum'a geldi ERZURUM (A.A)

15 Ocak 2012 16:27

-Aslı Nemutlu için 2 müfettiş Erzurum'a geldi ERZURUM (A.A) - 15.01.2012 - Milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun ölümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın talimatıyla olayı araştırmakla görevlendirilen müfettişler Erzurum'a geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakan Kılıç'ın talimatı sonucu Spor Genel Müdürlüğünde görevli 2 müfettiş Erzurum'a geldi. Müfettişlerin milli kayakçı Nemutlu'nun antrenman yaptığı sırada düşerek ölmesiyle sonuçlanan olayı geniş çaplı araştıracakları belirtildi. Bu arada müfettişlerin olayla ilgili yaptıkları inceleme ve araştırmanın sonuçlarını da bir rapor halinde hazırlayarak, Bakan Kılıç'a sunacakları öğrenildi.

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