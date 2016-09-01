Aslı Erdoğan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz değerlendirilecek

Silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür Gündem Gazetesi yazarı Aslı Erdoğan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz yarın değerlendirilecek.

Ne olmuştu?

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan tutuklanmıştı. Erdoğan, ‘Örgüt propagandası yapmak’, ‘Örgüt üyesi olmak’ ve ‘Halkı kışkırtmak’ iddiasıyla suçlanmıştı.

Aslı Erdoğan kimdir?

1967 doğumlu Aslı Erdoğan, Amerikan Robert Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını CERN (Conseeil Europeen pour la Recherche Nucleaire)’de hazırladı. Rio de Janeiro’da başladığı fizik doktorasını yarıda bırakarak yazmayı seçti.

1994 ‘te ilk kitabı yayımlandı. Ulusal ve uluslararası basında kendinden övgüyle bahsedilen yazar, 1997’de Deutsche Welle’nin düzenlediğ yarışmada Tahta Kuşlar adlı öyküsüyle birincilik ödülü aldı, bu öykü dokuz dile çevrildi.

Kırmızı Pelerinli Kent romanı Gyldendal Yayınları’nın (Norveç) Marg –omirilik— serisine seçildi. Hayatın Sessizliğinde (2005) Dünya Yayınları tarafından yılın kitabı seçildi.

Hayatın Sessizliğinde’den bir bölüm Piccola Tiyatrosu’nda (Milan) Serra Yılmaz tarafından seslendirildi, dans tiyatrosu ve baleye uyarlandı.

Mahpus adlı öyküsü Fransa’da filme çekildi. Aslı Erdoğan’ın yapıtları birer ‘çağdaş klasik’ olarak nitelendirildi. Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, die Welt, der Freitag, die Berliner Literatur Kritik gibi gazete ve dergilerde Aslı Erdoğan’ın yapıtları üzerine yüzden fazla makale ve çalışma yayımlandı. Ingo Arend, Ruth Klüger, Barbara Frischmuth gibi yazarlar Aslı Erdoğan’ı yazdı. La Libre Belgique tarafından Antonin Artaud ve Malcolm Löwry ile kıyaslanırken, Aftenposten şu cümleyle değerlendirdi:“Joyce ve Dublin, Kafka ile Prag nasıl birbirinden ayrılmazsa, bundan böyle Aslı Erdoğan Rio da birbirine kopmaz bağlarla bağlanacak.” Son olarak ’Ord i Grenseland Prisen—Sınırda Sözcükler Ödülü’ ödülünü kazanan yazarın kitapları dünya dillerine çevrilmeye devam ediyor.

Kitapları

Kabuk Adam 1994

Mucizevi Mandarin 1996

Kırmızı Pelerinli Kent 1998

Hayatın Sessizliğinde 2005

Bir Yolculuk Ne Zaman Biter 2000 (Gazete Yazıları)

Bir Delinin Güncesi 2006 (Denemeler - I)

Bir Kez Daha 2006 (Denemeler - II)

Taş Bina ve Diğerleri 2009 (Öykü)