T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Aslı Erdoğan'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Avukatları, yazar Aslı Erdoğan\'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyeliği ve gazeteye yazdığı yazılar gerekçe gösterilerek tutuklanmasına itiraz etti.

24 Ağustos 2016 18:09

Avukatları, yazar Aslı Erdoğan'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyeliği gerekçe gösterilerek tutuklanmasına itiraz ederek tahliyesini talep ettiler.

Aslı Erdoğan, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin Özgür Gündem gazetesi hakkında verdiği kapatma kararı ardından gözaltına alınmış ve "Örgüt propagandası yapmak" "Örgüt üyesi olmak" ve "Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak" iddialarıyla tutuklanmıştı.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, avukatlar Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri itiraz dilekçelerinde Aslı Erdoğan'ın tutuklanması kararının, Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Basın Kanunu'na, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında belirlenen kurallara ve ölçülülük, belirlilik ilkelerine aykırı olduğunu belirttiler.

Erdoğan'ın isminin gazete künyesinde "Yayın Danışma Kurulu Üyesi" olması nedeniyle tutuklanması konusunda avukatlar, "Yasa gereği herhangi bir sorumluluğu bulunmayan müvekkilin, adı geçen gazetenin genel yayın politikasından, gazetede yer alan tüm haber ve yazıların içeriklerinden sorumlu tutularak (...) tutuklanması, Anayasa, AİHS. ve yasa kurallarında yer alan 'suçların şahsiliği' ilkesine ve 5187 sayılı Basın Kanunu'ndaki düzenlemelere açıkça aykırıdır" dediler.

İtirazda, Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararı da emsal olarak gösterildi.

Avukatlar itiraz dilekçesinde, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Soruşturma konusu dosya kapsamında, sorgu ve savunmaların tamamlanmış ve delillerin toplanmış olması, yine tutuklama kararının gerekçesinin yetersiz, ölçülülük ve belirlilik ilkesine aykırı olması, kaçma şüphesi bulunmaması, müvekkilin şahsi konumu ve özellikleri göz önüne alınarak yeniden yapılacak değerlendirme ile tutuklama kararının kaldırılmasını, aksi durumda talebimiz hakkında karar vermek üzere dosyanın İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ederiz."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AvukatlarıAslı ErdoğanGündemYayın Danışma KuruluErdoğanSulh Ceza HakimliğiHaber AjansıKılıçSercan KorkmazAnayasa AvrupaHakları Sözleşmesi Basın Kanunu Anayasa MahkemesiAİHMDanışma KuruluAnayasa AİHSBasın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24