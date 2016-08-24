Aslı Erdoğan'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Avukatları, yazar Aslı Erdoğan'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyeliği gerekçe gösterilerek tutuklanmasına itiraz ederek tahliyesini talep ettiler.

Aslı Erdoğan, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin Özgür Gündem gazetesi hakkında verdiği kapatma kararı ardından gözaltına alınmış ve "Örgüt propagandası yapmak" "Örgüt üyesi olmak" ve "Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak" iddialarıyla tutuklanmıştı.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, avukatlar Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri itiraz dilekçelerinde Aslı Erdoğan'ın tutuklanması kararının, Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Basın Kanunu'na, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında belirlenen kurallara ve ölçülülük, belirlilik ilkelerine aykırı olduğunu belirttiler.

Erdoğan'ın isminin gazete künyesinde "Yayın Danışma Kurulu Üyesi" olması nedeniyle tutuklanması konusunda avukatlar, "Yasa gereği herhangi bir sorumluluğu bulunmayan müvekkilin, adı geçen gazetenin genel yayın politikasından, gazetede yer alan tüm haber ve yazıların içeriklerinden sorumlu tutularak (...) tutuklanması, Anayasa, AİHS. ve yasa kurallarında yer alan 'suçların şahsiliği' ilkesine ve 5187 sayılı Basın Kanunu'ndaki düzenlemelere açıkça aykırıdır" dediler.

İtirazda, Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararı da emsal olarak gösterildi.

Avukatlar itiraz dilekçesinde, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Soruşturma konusu dosya kapsamında, sorgu ve savunmaların tamamlanmış ve delillerin toplanmış olması, yine tutuklama kararının gerekçesinin yetersiz, ölçülülük ve belirlilik ilkesine aykırı olması, kaçma şüphesi bulunmaması, müvekkilin şahsi konumu ve özellikleri göz önüne alınarak yeniden yapılacak değerlendirme ile tutuklama kararının kaldırılmasını, aksi durumda talebimiz hakkında karar vermek üzere dosyanın İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ederiz."