Aslı Erdoğan’ın Avrupalı okurları ve arkadaşları: Adaletsizliğe karşı savaşalım!

“Aslı Erdoğan’ın Avrupalı okurları ve arkadaşları” isimli bir grup, kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan için bir basın açıklaması yayımladı.

Erdoğan’ın tutukluluğu için hiçbir somut delil bulunmadığı ve bir barış eylemcisi olduğunu belirten metinde, “Aslı Erdoğan'ın yanısıra, dilbilimci Necmiye Alpay'ın, Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın ve Fırat Anlı'nın da en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Sürgüne gönderilen diğer gazeteci ve yazarların da evlerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kültür Servisi’de yer alan habere göre, metin şöyle:

Basına ve tüm dünyaya

Aslı Erdoğan ve diğer gazeteciler en kısa sürede serbest bırakılmalıdır!

Silahlı bir terör örgütünün üyesi olmakla ve devletin bütünlüğünü bozmakla suçlanan Aslı Erdoğan, tutuklanmış ve hapsedilmiştir. Bu durum Türk kanunlarına aykırıdır.

Serbest bırakılmasına ilişkin tüm girişimler herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir.

Aslı neden en kısa zamanda serbest bırakılmalıdır?

Zira Aslı Erdoğan'ın terör propagandası yaptığına, terör örgütünün bir üyesi olduğuna ve devletin bütünlüğünü bozduğuna dair tek bir somut ve yasal nitelikli kanıt ortaya çıkarılmamamıştır.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve hukukuna göre, yasal yaptırım ancak bir kanıtın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Birinin tutsak edilebilmesi için "suçlu olduğuna dair önemli bir kanıt" olması gereklidir.

Ne var ki, herhangi bir kanıt bulunamamıştır.

Aslı Erdoğan, "Özgür Gündem" adlı gazetenin sadece gönüllü bir temsilcisi ve editöryel danışmanıydı. Gazete bünyesinde önemli ve mesuliyet gerektiren bir konumda bulunmuyordu.

Herhangi bir yasal gerekçe gösterilmeksizin suç faaliyetlerinde bulunmakla suçlanan Aslı Erdoğan, günümüz Türkiye'sinin değişken ve olağandışı koşullarında hayatına ve yaptığı işe devam etmeye çalışan bir barış eylemcisidir.

Hapsedilmesine ilişkin herhangi bir somut kanıt bulunmadığı için, Aslı Erdoğan hakkında verilen bu kararın hukuk dışı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Aslı Erdoğan'ın yanısıra, dilbilimci Necmiye Alpay'ın, Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın ve Fırat Anlı'nın da en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Sürgüne gönderilen diğer gazeteci ve yazarların da evlerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini umuyoruz.

Gazetelere, yayınevlerine, dergilere, televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına getirilen yasaklamaların kaldırılmasını talep ediyoruz.

Barış isteyen, düşünce özgürlüğünü daima ön planda tutan okuyucularımıza: Hep beraber adaletsizliğe karşı savaşalım ve özgürlüğümüzü güçlendirelim!

Yaşasın uluslararası dayanışma!

Yaşasın düşünce özgürlüğü!