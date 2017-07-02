T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Aslı Erdoğan'a barış ödülü

Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yönelik davada yargılanan yazar Aslı Erdoğan, “düşünce özgürlüğüne yönelik mücadelesi” nedeniyle bu yıl Stuttgart Barış Ödülü'ne layık görüldü

02 Temmuz 2017 17:52

4,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, Almanya'da Stuttgart Barış Ödülü'ne layık görüldü.

AnStifter Derneği tarafından verilen ödülün, bu yıl Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü için verdiği mücadele dolayısıyla Aslı Erdoğan'a verileceği açıklandı.

Derneğin başkanı Annette Ohme-Reinicke yaptığı açıklamada, "Aslı Erdoğan'ın, Türkiye'de düşünce özgürlüğünün ve despotluğun geldiği boyutun sembolü olduğunu” ifade etti.

AnStifter Derneği 2003 yılından bu yana her yıl barış, eşitlik ve dayanışma için özel bir mücadele yürüten insanlara ödül veriyor. 5 bin euroluk ödül, Aralık ayında düzenlenen bir törenle verilecek.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada yargılanan yazar Aslı Erdoğan, Osnabrück kenti tarafından verilen Erich-Maria-Remarque Barış Ödülü'ne de layık görülmüştü. Yine Amsterdam'daki Avrupa Kültür Vakfı tarafından verilen Prenses Margriet Kültür Ödülü de bu yıl Aslı Erdoğan'a verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yazar Aslı Erdoğan'ın da bulunduğu dokuz sanık için "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

132 gün hapis yattıktan sonra Aralık ayında tahliye edilen Aslı Erdoğan, hakkındaki yurt dışı yasağı geçtiğimiz ay kaldırılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Epd/ÖA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KapatılanGündemAslı ErdoğanStuttgart BarışAslı Erdoğan Almanya Stuttgart BarışDerneğiTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24