Aslı Erdoğan'a barış ödülü

4,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, Almanya'da Stuttgart Barış Ödülü'ne layık görüldü.

AnStifter Derneği tarafından verilen ödülün, bu yıl Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü için verdiği mücadele dolayısıyla Aslı Erdoğan'a verileceği açıklandı.

Derneğin başkanı Annette Ohme-Reinicke yaptığı açıklamada, "Aslı Erdoğan'ın, Türkiye'de düşünce özgürlüğünün ve despotluğun geldiği boyutun sembolü olduğunu” ifade etti.

AnStifter Derneği 2003 yılından bu yana her yıl barış, eşitlik ve dayanışma için özel bir mücadele yürüten insanlara ödül veriyor. 5 bin euroluk ödül, Aralık ayında düzenlenen bir törenle verilecek.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada yargılanan yazar Aslı Erdoğan, Osnabrück kenti tarafından verilen Erich-Maria-Remarque Barış Ödülü'ne de layık görülmüştü. Yine Amsterdam'daki Avrupa Kültür Vakfı tarafından verilen Prenses Margriet Kültür Ödülü de bu yıl Aslı Erdoğan'a verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yazar Aslı Erdoğan'ın da bulunduğu dokuz sanık için "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

132 gün hapis yattıktan sonra Aralık ayında tahliye edilen Aslı Erdoğan, hakkındaki yurt dışı yasağı geçtiğimiz ay kaldırılmıştı.

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