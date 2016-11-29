Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpaydan mesaj var

Özgür Gündem soruşturması kapsamında tutuklanan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay, cezaevinden bir mesaj gönderdi.

Aslı Edoğan'ın cezaevinden özgürlük nöbeti tutanlara gönderdiği mesaj şöyle:

"28.11.2016

Sevgili arkadaşlar, dostlar

Bu yağmurda cezaevi kapılarına gelmişsiniz, çok duygulandım. Sanırım ben yapamazdım! İçeride geçen her gün daha kısa, daha karanlık ama sizlere yeni öğrendiğim bir cümle ile selam yollayayım:

"Gerçeğin yüksek dallarına umutsuzlukla çıkılamaz"

Herkese çok çok selamlar, sevgiler, teşekkürler

Aslı Erdoğan

Bakırköy Cezaevi"

Necmiye Alpay'ın, Tahir Elçi'nin ölüm yıldönümünde paylaştığı cezaevinden gönderdiği mesaj şöyle:

"Tahir Elçi, gerçekliğin hakikatin ve adaletin temsilcilerindendi.Onu unutmuyoruz, anısı bize güç veriyor.

Saygıyla Necmiye Alpay"