Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'dan Cumhuriyet'e destek ziyareti

Özgür Gündem davasının ikinci duruşması dün Çağlayan’da görüldü. Duruşma çıkışında geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay, gazeteci ve yöneticileri tutuklu bulunan Cumhuriyet'e destek ziyaretinde bulundu. Yazar Aslı Erdoğan, “Şimdi özgürüz. Cumhuriyet yazar ve yöneticileri için nöbet tutabiliriz” derken, dilbilimci Necmiye Alpay Cumhuriyet’in yanında olduklarını söyledi.

Cumhuriyet’in 11 yazar ve yöneticisinin gözaltına alınmasının ardından destek ziyaretleri devam ediyor. Cumhuriyet'in Şişli’deki merkez binasına gelen terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 4.5 ay tutuklu kalan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci Necmiye Alpay ve Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç ile görüştü.

Ziyaret sırasında avukatlar Erdal Doğan ve Adil Demirci, Hakan Tahmaz ve Ayşegül Tözeren de bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Aslı Erdoğan, “Tutukluluk süremiz boyunca Cumhuriyet gazetesinin çok desteğini gördük. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bizler özgürüz. Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri için nöbet tutabiliriz” dedi. Necmiye Alpay’da gazetemize yapılan operasyonu eleştirerek Cumhuriyet’in yanında olduklarını söyledi. Orhan Erinç de destekleri için teşekkür ederek, “Biz, gazetecilik neyi gerektiriyorsa onu yaptık” diye konuştu.