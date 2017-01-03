T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'dan Cumhuriyet'e destek ziyareti

Aslı Erdoğan: Şimdi özgürüz. Cumhuriyet yazar ve yöneticileri için nöbet tutabiliriz

03 Ocak 2017 10:40

Özgür Gündem davasının ikinci duruşması dün Çağlayan’da görüldü. Duruşma çıkışında geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay, gazeteci ve yöneticileri tutuklu bulunan Cumhuriyet'e destek ziyaretinde bulundu. Yazar Aslı Erdoğan, “Şimdi özgürüz. Cumhuriyet yazar ve yöneticileri için nöbet tutabiliriz” derken, dilbilimci  Necmiye Alpay Cumhuriyet’in yanında olduklarını söyledi.

Cumhuriyet’in 11 yazar ve yöneticisinin gözaltına alınmasının ardından destek ziyaretleri devam ediyor. Cumhuriyet'in Şişli’deki merkez binasına gelen terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 4.5 ay tutuklu kalan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci Necmiye Alpay ve Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç ile görüştü.

Ziyaret sırasında avukatlar Erdal Doğan ve Adil Demirci, Hakan Tahmaz ve Ayşegül Tözeren de bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Aslı Erdoğan, “Tutukluluk süremiz boyunca Cumhuriyet gazetesinin çok desteğini gördük. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bizler özgürüz. Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri için nöbet tutabiliriz” dedi. Necmiye Alpay’da gazetemize yapılan operasyonu eleştirerek Cumhuriyet’in yanında olduklarını söyledi. Orhan Erinç de destekleri için teşekkür ederek, “Biz, gazetecilik neyi gerektiriyorsa onu yaptık” diye konuştu.

ETİKETLER

cumhuriyetziyaretaslı erdoğannecmiye alpayözgür gündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24