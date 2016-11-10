Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturmada savcılık iddianameyi açıkladı.

İddianamede, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan yazar Aslı Erdoğan 83 gündür, Necmiye Alpay ise 71 gündür tutuklu bulunuyor.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Terör örgütü propagandası yapmak" da yer aldı.

Anadolu Ajansı, 32 sayfalık iddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini ve mahkemenin 15 gün içinde iddianemeyle ilgili kararını vereceğini bildirdi.

Özgür Gündem iddianamesinde;

- Abdullah Öcalan'ın 2012-2014 yıları arasında Ali Fırat kod ismiyle yazılarının yayınlandığı

- PKK ve KCK yöneticisi bir çok militanın görüşlerine ve yazılarına yer verildiği

- PKK'nın yönetim kadrosunda yer alan Mustafa Karasu'nun takma isimle yazılar yazdığı

- PKK'nın kurucularından Muzaffer Ayata'nın yazar kadrosunda bulunduğu

- KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran'ın beyanlarına yer verildiği

- Çok sayıda haber ile Duran Kalkan, Mustafa Karasu gibi "terör örgütü yöneticileri" ile yapılan röportaj ve söyleşiler delil olarak gösterildi.

Gazetenin "terör örgütünün güdümünde yayın yaptığı, şüphelilerin de bu amaçla gazeteyi tasarlayıp hazırladıkları" belirtilen iddianamede "halkın kin ve isyana teşvik edildiği" değerlendirmesine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ağustos ayında Özgür Gündem gazete binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yazar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Genel Yayın Yönetmeni İnan Kızılkaya ve Yazı işleri Müdürü Bilir Kaya, "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı, yönetici Bilge Aykut ile Ragıp Zarakolu, Eren Keskin ve Filiz Koçali hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.