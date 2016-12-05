Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için cezaevi önünde özgürlük konseri

Özgür Gündem Gazetesi'nin Yayın Danışma Kurulu üyeleri Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın tutuklu olduğu Bakırköy Hapishanesi önündeki Özgürlük Nöbeti'nde bu kez konserle özgürlükleri istendi.

Ayşe Tütüncü ve Tuncer Duman, Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'ın özgürlüğü için Bakırköy Hapishanesi önünde konser verdi.

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre, nöbete Aslı Erdoğan'ın annesi Mine Aydostu, gazeteci Ertuğrul Mavioğlu, edebiyatçı Süha Oğuzertem, Barış İçin Akademisyenler’den Prof. Zelal Ekinci, İnsan Hakları Derneği’nin insan hakları savunucuları, Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan (TYS) Malan Çelik ve Muazzez Uslu, Halkların Demokratik Partisi ve Birleşik Haziran Hareketi’nden isimlerin de aralarında olduğu destekçiler katıldı.

Avukatlar aracılığıyla mesaj

Ertuğrul Mavioğlu ve Nalan Çelik’in kısa konuşmalarının ardından Ayşe Tütüncü ve Tuncer Duman’ın konseri ile nöbet sürdü. Alpay ve Erdoğan avukatlarıyla görüştü. Necmiye Alpay avukatı aracılığıyla nöbettekilere mesajı gönderdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Aslı Erdoğan 19 Ağustos’ta, Necmiye Alpay 31 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Erdoğan ve Alpay, 29 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

"Aslı, Necmiye, Zana, İnan yalnız değildir"

Aslı Erdoğan’ın tutuklanmasının ardından “Aslı’nın Arkadaşları” grubunun çağrısıyla başlayan özgürlük nöbeti eylemleri her pazartesi ve Cuma günleri saat 16.00-18.00 arasında sürüyor.

Eylemde bu hafta da Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın fotoğraflarının yer aldığı nöbet pankartının yanı sıra, Özgür Gündem’in tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya fotoğrafının yer aldığı “Yanız değildir” yazılı pankart ve “Özgür düşünce susturulamaz” pankartı açıldı.

Necmiye Alpay’dan mesaj

Necmiye Alpay, avukat aracılığıyla nöbettekilere gönderdiği mesajda şöyle dedi:

"Sevgili nöbetçiler, sevgili Ayşe Tütüncü, Gonca Gümüşayak, sevgili Tuncer, adını sayamadıklarım,

"Buralara gelmekle siyasi mahpuslara dikkat çekmekle tarihsel işler yapıyorsunuz. Cezaevi ilkellik. Zulüm nedeniyle patlak vermiş sorunları yine zulümle ‘halletmeye / hal etmeye’ çalışmak ise… ne desem az.

"Gazetecilere, dışarıda olabildikleri kadar, tv çalışanlarına, düşünürlere, aktivistlere ise çok açık; selamlar ve sevgiler :)"

Ne olmuştu?

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 16 Ağustos’ta Özgür Gündem Gazetesi’ni “örgüt propagandası” suçlamasıyla kapattı. Kararda kapatılmanın “geçici” olduğu belirtilmekle beraber ne kadar süre kapalı kalacağına ifade yer almadı.

Gazetenin kapatılmasından kısa süre sonra Özel Harekat Polisi, gazetenin Beyoğlu’ndaki binasına baskın yaptı. Bazı çalışanları kimlik kontrolünün ardından bırakan polis, 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 22 gazeteci savcılık sorgusunun ardından 18 Ağustos'ta serbest bırakıldı.

Özgür Gündem Yayın Danışman Kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan 19 Ağustos günü tutuklandı.

Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Özgür Gündem Yazı İşleri Müdür İnan Kızılkaya 22 Ağustos'ta tutuklandı.

31 Ağustos’ta Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışman Kurulu üyesi, dilbilimci, yazar Necmiye Alpay tutuklandı.