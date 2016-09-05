Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay: Barışı savunmaya devam edeceğiz!

Özgür Gündem gazetesinin tutuklu Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay, avukatları aracılığıyla “Barışı savunmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklu Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay, Bakırköy Cezaevi’nden avukatları aracılığı ile mesaj gönderdi.

“Tüm barışçılara selamlar ve sevgiler”

Edebiyatçı ve dil bilimci Alpay mesajında, “Bir savaş dönemindeyiz ve etkili zihinler savaş mantığına göre çalışıyor. Yalnızca siyahı ve beyazı görüyorlar. Bizler onların siyahileriyiz öyle anlaşılıyor. Oysa bölge ve Türkiye bir ateşe dönüşmüş durumda ve söndürmek için ateşe yaklaşmak zorundasınız. Gazeteler, gazeteciler ve barışçılar ateşe yaklaşmaya cesaret edenlerdir. Tüm barışçılara selamlar sevgiler” diye seslendi.

“Bu gözdağı sürecek gibi…”

Yazar Aslı Erdoğan da “Şimdi koğuşta iki yazarız. Bu keyfi tutuklama bizim üzerimizden demokrasi savunucularına verilen gözdağı gibi. Bu gözdağı daha sürecek gibi. Kötülük dayanışmasını kırmak için ne çok erdem ne çok umut gerekiyor. Sevgiler selamlar” dedi.