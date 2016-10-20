Tutuklu yazar Aslı Erdoğan'la dayanışma amacıyla okurlarının düzenlediği edebiyat atölyelerinin üçüncüsü 22 Ekim 2016 Cumartesi gün yapılacak. Okurlar, "Aslı Erdoğan okuyorsan, sen de gel" çağrısıyla 1971 Akademi Kitabevi/Cafe'de bir araya gelmeye başladı.

Bianet’te yer alan habere göre, İstanbul’da Kadıköy 1971 Akademi Kitabevi/Cafe'de 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek buluşmanın konuğu yazar Türker Ayyıldız.

Ayyıldız, Aslı Erdoğan'ın "Kırmızı Pelerinli Kent" adlı kitabı üzerine bir sunum yapacak.

Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda yer aldığı gerekçesiyle 19 Ağustos'ta tutuklanan yazar Aslı Erdoğan'ın okurları "Aslı Erdoğan okuyorsan, sen de gel" çağrısıyla 1971 Akademi Kitabevi/Cafe'de bir araya gelmeye başladı.

Buluşmaların ilki 8 Ekim günü yapıldı ve konuşmacı yazar Fuat Sevimay'dı ve yine Kırmızı Pelerinli Kent kitabı üzerine yapılmıştı. İkinci buluşma 15 Ekim günü yapıldı. Konuşmacı yazar Belma Fırat, konu edilen kitap ise Taş Bina ve Diğerleri’ydi.

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