Aslı Erdoğan: Cezaevi durumum fiilen sürmekte

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yazar Aslı Erdoğan, tahliyesinden 2 ay geçmesine rağmen kendisine geçici bir kimlik belgesi verilmediğini söyledi ve “Cezaevi durumum fiilen sürmekte” dedi.

Özgür Gündem’in yazar ve yöneticilerine açılan davada yargılanan Erdoğan, yurt dışında layık görüldüğü ödülleri almak için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının geçici de olsa kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Erdoğan'ın talebini yargılamanın geçirdiği safahatı gerekçe göstererek reddetti.

bianet’ten Tansu Pişkin’e konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

“Yurtdışı çıkış yasağım talebimize karşın kalkmadı. Özellikle bu talepte bulundum bugün. Çünkü daha önce İsveç’te Karl Tychovski Ödülü’nü almış, ancak cezaevinde olduğum için törene katılamamıştım. Avusturya İnsan Hakları Ödülü’nü aldım. Tören 9 Haziran’da katılamıyorum.

"Ağır iz bırakan şeyler"

“Avrupa Kültür Vakfı’nın ödülünü aldım. Ödül 9 Mayıs’ta verilecek. Dört entelektüel paylaşıyoruz ödülü. Biri Almanya’da doğmuş büyümüş Almanca yazan İranlı bir yazar, biri benim, biri besteci, biri de Belçika’da göçmenlerle çalışmalar yapan bir görsel sanatçı. Çeşitli kültürlerden ve disiplinlerden sanatçıları bir araya getirmek kaygısıyla çok özel bir ödül bu. Bu ödülün Türkiyeli birine verilmesi ve onun da ‘terör’ davasından yargılandığı için gelememesi, bugünün Türkiye’si üzerine çok açık bir mesajı verecek. Avrupa Kültür Vakfı’nın ödülü olmasına karşın Avrupa Birliği üyesi olmayan bir yazara veriliyor. Ancak yazarın oraya gitmesine kendi ülkesi izin vermiyor. İranlı yönetmenin Oscar törenine katılamayışı gibi, bunlar ağır izler bırakan şeylerdir.

"Bunlar hava cıva ödüller değiller"

“Bir diğeri de yazar Timothy Gardener ile aldığım The Theodore House madalyası. Bunlar öyle hava cıva ödüller değiller hakikaten. Kaldı ki böyle saçma davada kaçacak bir halim de yok. Burada benden çok Türkiye’nin hukuk sisteminin yargılanacağına inanıyorum ve onun için çabalıyorum.

"Cezaevi durumun fiilen sürmekte"

“Hem pasaportuma hem kimliğime el konuldu. Buna rağmen Türkiye devleti bana geçici ya da kalıcı bir kimlik vermiyor. Hiçbir işimi halledemiyorum. Uçağa binemiyorum, bankaya gidemiyorum. Kısacası normal yaşantımı sürdüremiyorum. Cezaevi durumum fiilen sürmekte.”