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Spor

Aslı Çakır ve Gamze Bulut finalde

Kadınlar 1500 metre finali, 10 Ağustos Cuma günü, TSİ 22.55'de koşulacak

09 Ağustos 2012 01:51

 

Londra Olimpiyat Oyunları'nda, atletizm kadınlar 1500 metre yarı finalinde koşan milli atletler Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut, finale yükseldi.
 
Olimpiyat Stadı'nda yapılan seçmelerde, Aslı Çakır Alptekin ilk seride piste çıktı. 12 atletin yarıştığı serinin son turuna kadar ön grupta yer alan milli atlet, son turda yaptığı atakla liderliği ele geçirdi.
 
Temposunu çok iyi ayarlayan Aslı Çakır Alptekin, 4.05.11'lik derecesiyle serisini ilk sırada tamamlayarak finale kaldı.
 
Bu seride Rus Ekaterina Kostetskaya 4:05.32 ile ikinci, ABD'li Morgan Uceny de 4:05.34 ile üçüncü sırayı aldı.
 
 
GAMZE 'EN İYİSİNİ' YAPTI
 
2. seride final vizesi için mücadele eden Gamze Bulut, ilk seride koşan Aslı Çakır Alptekin'e göre daha önce liderliği ele geçirse de son turda Etiyopyalı Ebaba Aregawi'nin atağına karşılık veremedi.
 
Kariyerinin en iyi derecesine imza atarak yarışı 4:01.18 ile tamamlayan milli atlet, serisinde ikinci olarak finalde mücadele etmeye hak kazandı.
 
Bu seride ilk sırayı 4:01.03 ile Etiyopyalı Aregawi alırken, Rus Tatyana Tomashova 4:02.10 ile üçüncülüğü elde etti.
 
Genel klasmanda Gamze Bulut 2'nci, Aslı Çakır Alptekin ise 11'inci oldu.
 
 

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