Aslı Aydıntaşbaş'tan Bahçeli'ye: Sizin hiç Kürt arkadaşınız oldu mu?

Aslı Aydıntaşbaş

(Milliyet - 3 Nisan 2013)

Bahçeli benimle görüşür mü?

“Bu aralar en çok kimle röportaj yapmak istersin?” deseler, cevabım tereddütsüz Devlet Bahçeli olurdu. Şaka yapmıyorum.

MHP lideri güzel slogan atıyor ve Allah için, prompter kullanmaya başlayalı, nutukları bayağı da sertleşti. Kendi içinde tutarlı. Ama her zamanki gibi Türkiye gerçeğinden ve sokağından kopuk. Hala 30 yıldır denenmiş ve iflas etmiş güvenlik politikaları ve tarihin çöp sepetini boylamış, geçen yüzyıla ait kavramlarla düşünüyor.

Bir sohbet ya da röportaj imkanı bulsam, kendisine sorardım: Peki bırakın asmayı, kesmeyi de, çözüm öneriniz nedir? Dağdaki PKK’lı bir yana, bu harekete sempatiyle bakan neredeyse 7-10 milyona yakın vatandaşınızı ne yapacaksınız?

Bölgesel gelişmeleri izliyor musunuz; söyledikleriniz yapılırsa Türkiye’nin uzun vadede bölüneceğinin farkında değil misiniz?

Ve en çok merak ettiğim: Sahi sizin hiç Kürt arkadaşınız oldu mu?