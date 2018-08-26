Aslı Aydıntaşbaş: 'Devlet aklı! tamamen iflas etti de kontrolsüz, frensiz oradan oraya mı savruluyor?

Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Cumartesi Anneleri'nin 700. haftasında düzenledikleri otrma eyleminin yasaklanması sonuc müdahale edilmesine ilişkin olarak, "Tam da Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik sıcak mesajlar geldiği bir ortamda yaşanması tuhaf değil mi?" diye sordu. Aydıntaşbaş, "Ben mi komplocuyum, yoksa birileri Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerini tamir etmesini engellemek için bu tarz güvenlikçi yaklaşımları kullanarak geminin rotasını başka yere çevirmek için mi uğraşıyor? Yoksa “devlet aklı” tamamen iflas etti de kontrolsüz, frensiz oradan oraya mı savruluyor?" ifadesini kullandı.

Aydıntaşbaş'ın Cumhuriyet'te yer alan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumartesi Anneleri’ne yönelik gözaltı furyası? Tam da Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik sıcak mesajlar geldiği bir ortamda yaşanması tuhaf değil mi? Düşünün 1995’ten beri toplanan grup, 700 haftadır her cumartesi Galatasaray’da barışçıl bir eylem yapıyor. Bayram tatilinin sonuna denk gelen dünkü buluşmaları, normal koşullarda sessiz sedasız geçecek, belki bir çok gazetede haber bile olmayacak.

Ah o da ne? Hop birileri çıkıp, Cumartesi Anneleri’nin 23 yıldır yaptığı barışçıl eylemi büyük bir tantana ile biber gazı ve gözaltı furyasına dönüştürüyor.

Ve ilginçtir, bu da tam Türkiye, Avrupa ile normalleşme yolunu ararken oluyor. Eylül sonunda Tayyip Erdoğan’ın Berlin gezisi var. Ankara, ABD ile kötü giden ilişkileri dengelemek için Almanya ile ilişkileri yumuşatacak sembolik hamleler düşünüyor. Ancak belli ki birileri bunu sabote etmeye niyetli.

Aynı Türkiye ABD ilişkilerini birbirine bağlayan son pamuk ipliği olan Donald Trump ve Tayyip Erdoğan arasında hukukun bir şekilde Andrew Brunson kriziyle bozulması gibi.

Şimdi siz söyleyin. Ben mi komplocuyum, yoksa birileri Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerini tamir etmesini engellemek için bu tarz güvenlikçi yaklaşımları kullanarak geminin rotasını başka yere çevirmek için mi uğraşıyor?

Yoksa “devlet aklı” tamamen iflas etti de kontrolsüz, frensiz oradan oraya mı savruluyor?"